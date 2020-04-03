Çorlu tren katliamında hayatını kaybeden Oğuz Arda'nın annesi Mısra Öz Sel'e bir dava daha açıldı

Çorlu tren katliamında yaşamını yitiren 9 yaşındaki Oğuz Arda Sel’in annesi Mısra Öz Sel’e “üç maymunu oynamayı tercih eden bir heyet” dediği gerekçesiyle “Kamu görevlilerine karşı görevinden dolayı hakaret” suçundan dava açıldı.

Cumhuriyet'ten Zehra Özdilek'e konuşan Sel, ocak ayında kendine açılan iki soruşturma kapsamında ifade verdiğini belirterek, “Cumhurbaşkanına hakaretten henüz dava açılmadı ama onu da bekliyorum. Mahkeme heyetine ‘üç maymun’ demişim. Ben de tesadüfen e-Devlet’e baktığımda gördüm. Tanıkların huzurda dinlenilmesine yönelik taleplerimizi mahkeme heyetine iletmiştik. İfadenin huzurda alınmadığı takdirde yaşadığımız hukuksuzluğu anlattık.

"Gerçek sorumlular yargılansın"

Biz bu ifadenin mahkeme heyeti olmadan mahkeme kalemi tarafından alındığına şahit olduk. Hatta tanığa önceden soruların verildiğine şahit olduk. Bunu bizzat ben de yaşadım. Biz bunları mahkeme heyetine anlattık. 25 kişinin öldüğü, yüzlerce kişinin yaralandığı bu katliamda gerçek sorumluları yargılamak yerine bu olayı uzatarak unutturmak istiyorlar. Alt düzey çalışan üç dört tane memura ihaleyi yıkıp gerçek sorumluları aklamak istiyorlar. Gerçek sorumlular yargılansın” dedi.

"Beni suçlu konumuna getirenler için bu ülke adına utanç duyuyorum"

Mahkeme heyetinin gerçek sorumluları yargılamadığını belirten Sel, “Ben çok konuşuyorum, gerçeğin peşinde koşup deşifre ediyorum diye beni korkutmaya yönelik hareketlerde bulunuyorlar. Sus, konuşma, hiçbir şey söyleme diyorlar. ‘Üç Maymun’ demek bir hakaret değildir. Benim ifademi alan savcı ‘mahkeme heyetine maymun mu demek istedin’ diye sordu. Maymun bir hakaret olamaz, ben burada bir deyim kullandım. Haliyle öfkeliyim. Heyet benim yüzüme nasıl bakacak” diye sordu. İlk duruşmanın 17 Eylül’de gerçekleşeceğini söyleyen Sel, şöyle devam etti: “Sanık olmak çok can sıkıcı. Ben kimseyi öldürmedim, kimseye zarar vermedim, sadece evladımı kaybettim. Buna sebep olanlar hakkında gerçeklerin ortaya çıkmasını istedim. Beni suçlu konumuna getirenler için bu ülke adına utanç duyuyorum.”