Çorlu tren katliamı davasından görüntü paylaştığı gerekçesiyle yargılanan gazeteci Rıfat Doğan'ın duruşması ertelendi

Artı Gerçek muhabiri Rıfat Doğan’ın, 3 Temmuz 2019’daki Çorlu tren faciasının ilk duruşmasında görüntü çektiği ve paylaştığı gerekçesiyle yargılandığı davanın ikinci duruşması Çorlu 4. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşma 8 Aralık'a ertelendi. Rıfat Doğan "Bu benim gazetecilik mesleğimin bir parçası. Çünkü içeride olup biteni bir gazeteci olarak kamuoyuna duyurmam gerekiyordu, ben de bunu yaptım" dedi.

Bir saat geç başlayan duruşmada Doğan ve avukatları Deniz Özen ile Elif Sıla Aşık hazır bulundu. Duruşmada görüntü ve ses kaydı almadığını söyleyen Doğan, Twitter paylaşımı için “Nereden aldığımı hatırlamıyorum. Sosyal medyada da fotoğraflar mevcuttu. Duruşmaya ara verilmişti. Gazetecilik nedeniyle internetteki görüntüleri paylaştım. Beraatımı talep ediyorum" dedi.

Mahkeme Özen ve Aşık'ın yaptığı tanık dinlenmesi talebini kabul ederek duruşmayı 8 Aralık’a bıraktı.

"Adalet arayışını takip etmeyi sürdüreceğim"

Duruşmanın ardından bianet’e konuşan Rıfat Doğan gazetecilik görevini yerine getirdiğini söyledi. Mağdur ailelerin adalet arayışını takip etmeyi sürdüreceğini ifade eden Doğan şöyle konuştu:

“7'si çocuk toplam 25 kişinin hayatını kaybettiği Çorlu tren katliamı davasının ilk duruşmasında salonda görüntü çektiğim iddiasıyla yargılandığım davada bugün ikinci kez hakim karşısına çıktım. Savunmamda belirttiğim gibi ben mağdur ailelerin duruşma salonuna alınmaması nedeniyle çıkan gerilimde duruşmaya ara verildiği sırada çekilen görüntüleri paylaştım. Bu benim gazetecilik mesleğimin bir parçası. Çünkü içeride olup biteni bir gazeteci olarak kamuoyuna duyurmam gerekiyordu, ben de bunu yaptım.

“Ne yazık ki bu bir suçlama konusu oldu ve bu nedenle yargılanıyorum. Çorlu tren katliamı davasında mağdur ailelerin adalet arayışı ve gerçek sorumluların yargılanması için haber takibine devam edeceğim. Hem ailelere dönük hem de bize dönük acılan davalarla böylesine büyük bir toplumsal acının unutulmasına karşı bir gazeteci olarak elimden geleni yapacağım.”

Ne olmuştu?

Çorlu Cumhuriyet Savcılığı Çorlu tren faciasıyla ilgili açılan davayı takip eden gazeteci Rıfat Doğan hakkında duruşma salonunda fotoğraf çektiği suçlamasıyla 30 Temmuz’da soruşturma açmıştı. Savcılık, dosya kapsamında ifade veren gazeteciye 900 TL adli para cezası ödemesi durumunda dava açılmayacağını söylemiş, Doğan ödeme teklifini reddetmişti.

Doğan'a savcılık tarafından ulaştırılan tebligatta şu ifadeler yer almıştı:

"Suçu işlediğiniz anlaşıldığından bu suça temas eden yasa maddeleri uyarınca 900 TL adli para cezasının işbu ön ödeme ihtarının tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde Cumhuriyet Başsavcılığımızdan alınan tahsilat fişi ile Maliye veznesine ödeyip vezne alındı makbuzunu Cumhuriyet Başsavcılığımıza ibraz ettiğiniz taktirde hakkınızda kamu davası açılamayacaktır.”

Doğan’ın önödemeyi reddetmesi üzerine Cumhuriyet Savcılığınca 22 Ekim’de iddianame hazırlanmıştı. İddianamede Doğan’ın Türk Ceza Kanunu (TCK) 286/1 maddesi uyarınca cezalandırılması talep edilmişti.