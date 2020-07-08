Çorlu tren faciasında hayatını kaybedenler anıldı: TCDD katildir, peşini bırakmayacağız!

Çorlu tren faciasının ikinci yıl dönümünde yaşamını yitirenler için anma töreni düzenlendi. Faciada kızını, iki kardeşini ve yeğenini kaybeden Zehra Bilgin, "TCDD katildir. İhmal cinayettir. Kendilerini aklayamayacaklar. Peşini bırakmayacağız" dedi.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesine bağlı Sarılar Mahallesi yakınlarında trenin raydan çıkarak devrilmesi sonucu 7’si çocuk 25 kişinin yaşamını yitirdiği, 328 kişinin ise yaralandığı facianın ikinci yılında hayatını kaybedenlerin yakınları tarafından anma etkinliği düzenlendi. Uzunköprü Tren İstasyonu'nda yapılan anmada, “Adalet rayların altında kalmasın unutmayacağız” pankartı açıldı.

"Peşini bırakmayacağız"

Çok sayıda kişinin katıldığı anmada söz alan faciada kızını, iki kardeşini ve yeğenini yitiren Zehra Bilgin, TCDD'ye tepki gösterdi. İki yıldır adalet bulamadıklarını belirten Bilgin, “Kendilerini aklama çabaları içindeler ama aklayamayacaklar. Birbirimize o kadar sarıldık ki biz, onları kendilerini aklamalarına izin vermeyeceğiz. Bu adaletsizliği haykırdığımız sürece, elbet adalet bir gün yerini bulacak. 2 yıldır söylemekten utanıyorum. Bakan ise bakan, TCDD, siyasetçiler, bürokratlar kimse bunun hesabını bize vermek zorunda. Bugün bizi duymuyorlar, görmüyorlar. Sizden tek ricam bugün TCDD'nin sayfasına girin. Bir taziye mesajı koyabiliyorlar mı? Onlar ceplerinin dolduğuna bakıyorlar. Onların umurunda değil, Bihter ölmüş, Arda, Gülce, Mavi Nur, Beren ölmüş. TCDD katildir. İhmal cinayettir. Herkes ihmali görüyor. Kendilerini aklayamayacaklar. Peşini bırakmayacağız" şeklinde konuştu.

"Geleceğimizi çaldınız"

Aileler, yapılan konuşmaların ardından tren istasyonuna yürüyerek, raylara siyah çelenk bıraktı. Burada da kısa bir konuşma yapan Bilgin, "Her yaptığımız etkinlikte insandan çok polis, jandarma yanımızda. Benim canımı almadan önce emniyeti yapacaktınız ki bugün canlarımız yanmayacaktı. Okullarda olacaktı çocuklarımız. Bizim geleceğimizi çaldınız" dedi.