Çorlu Masal Park açılır açılmaz kapandı; ziyarete gelenler parktaki bitkilere ve masal kahramanlarına zarar verdi

Çorlu Masal Park'ın, vatandaşların açılış gününde parka verdiği tahribat gerekçesiyle tadile edilmek üzere 2 gün boyunca ziyarete kapalı olacağı duyuruldu.

CHP’li Çorlu Belediyesi’nin açtığı masal kahramanlarının heykellerinin yer aldığı Masal Park 23 Nisan 2022 tarihinde düzenlenen törenle açılış yapılmıştı. Belediyeden açılış gününde konu ile ilgili olarak yapılan açıklamada, 23 Nisan'da gerçekleştirilen açılışta ziyarete gelen vatandaşların parktaki objelere, bitkilere ve masal kahramanlarına zarar vermesinden kaynaklı parkın 24 Nisan Pazar günü 11.00-19.00 saatleri arasında hizmet vereceği duyurulmuştu.

25 Nisan Pazartesi günü Çorlu Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, “Masal Park’ın yeşil alanlarında ve içerisinde yer alan masal kahramanlarında yapılacak çalışma sebebiyle 2 gün (25-26 Nisan) süreyle Masal Park ziyarete kapalıdır'' bilgisi verildi.