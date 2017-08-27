Çorlu Festivali'nde Sıla konseri

Mehmet YİRUN/ÇORLU(Tekirdağ), (DHA) - TEKİRDAĞ\'ın Çorlu İlçesi\'nde bu yıl 8\'ncisi düzenlenen Uluslararası Kültür ve Sanat Festivali\'nde sahne alan Sıla, söylediği şarkılarla hayvanlarına unutulmaz bir gece yaşattı.

Çorlu Uluslararası Kültür ve Sanat Festivalinin son gecesinde Sıla sahne aldı. Cumhuriyet Parkı\'nda düzenlenen konserde Sıla\'nın hayranları konserin başlamasına saatler kala alanı doldurdu. Çorlu’ya ilk kez geldiğini belirten şarkıcı Sıla, \"Ben ve ekip arkadaşlarım ilk kez Çorlu’ya geldik. Bu kalabalık beni çok mutlu etti. Fazla da konuşmak istemiyorum. Fazla uzatınca söyleyeceğim şarkılardan çalıyoruz” dedi. Yaklaşık 2 saat süren konserde izleyenler unutulmaz bir gece yaşadı. Çorlu Belediye Başkanı CHP’li Ünal Baysan konserin sonunda Sıla\'ya çiçek verdi.

Basın mensuplarının ilk üç şarkıda görüntü almalarına izin verilirken, daha sonra gazeteciler alandan korumalar tarafından çıkarıldı.

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