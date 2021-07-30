Tekirdağ Valiliği, 484 sanayi tesisini denetledi. Denetimlerde Çorlu Deresi'ne atık sularını deşarj eden 71 işletmeye para cezası uygulandı.

Valilikten yapılan açıklamada, bazı yazılı ve görsel basın ile internet haber kaynaklarında, "Çorlu Deresi simsiyah akıyor, kokudan pencere açamıyorlar" haberlerinin yayımlandığı belirtildi.

Söz konusu haberde Ergene Nehri'nin en büyük kollarından biri olan ve Ergene ilçesine bağlı Sağlık Mahallesi'nden geçen Çorlu Deresi'nden endüstriyel ve evsel atıkların da karışmasıyla yayılan ağır kokudan rahatsız olunduğu ve özellikle havanın ısınmasıyla dereden yayılan ağır kokudan ilçenin tamamının etkilediğinin ifade edildiği aktarılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Çorlu Deresi; Çerkezköy ilçesinden başlayıp Kızılpınar, Veliköy, Velimeşe hattı boyunca gelerek, Çorlu Mühendislik Fakültesinin önünden akan Sinandede Deresi ile birleşip, Sağlık Mahallesi'nden geçmekte ve Ergene ilçesinden Sarılar istikametine doğru akmaktadır. Bilindiği üzere bu hat üzerinde faaliyet gösteren ve arıtma çıkışı atık sularını bu kol üzerinde deşarj eden birçok sanayi tesisi bulunmaktadır.

Çorlu Deresi boyunca yerleşik bulanan Sağlık, Cumhuriyet ve Yeşiltepe mahalleleri dereden direkt etkilenmekte olup, dereye deşarjı bulunan sanayi tesislerinin atık suları hem tesislerin kendi rutin iç izleme analizleri ile hem de Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce kesintisiz devam eden denetimlerde alınan atık su numunelerinin analizlenmesi ile hassasiyetle takip edilmektedir."

14 işletmenin faaliyeti durduruldu

Açıklamada, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce 2021 yılı ocak-temmuz döneminde söz konusu bölgede bulunan ve atık sularını Çorlu Deresi'ne deşarj eden sanayi tesislerine Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği kapsamında atık su konulu 484 denetim gerçekleştirildiği bildirildi.

Bu denetimler neticesinde 71 işletmeye 2872 sayılı Çevre Kanunu gereği atık su konulu idari para cezası uygulandığı, il genelinde ise 14 işletmenin faaliyetinin durdurulduğu anlatılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Marmara Denizi Eylem Planı kapsamında da hem Marmara havzasında hem de Meriç-Ergene havzasında toplam 1061 denetim gerçekleştirilmiş ve mevzuata aykırı faaliyette bulunan işletmelere idari para cezası uygulanmış olup, denetimlere devam edilmektedir. Derelerde oluşan kirliliğin önlenebilmesi ve kontrol altına alınabilmesi için Ergene Havzası Koruma Eylem Planı kapsamında hayata geçirilen ve halihazırda yapım ve inşaat işleri devam eden, havzada oluşan atık suların toplanarak merkezi atık su ileri arıtma tesislerinde arıtılarak, arıtılmış suyun Marmara Denizi'ne deşarj etme projesinin tamamlanması için yoğun çaba harcanmaktadır."