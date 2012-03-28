Çorlu deresi kanseri tetikliyor!

Fabrikaların bıraktığı kimsayal atıklar nedeniyle simsiyah akan, çevresine ağır kokular yayan ve içinde canlı türü barınmayan Çorlu Deresi'nin kanseri tetiklediği belirlendi.

Trakya Üniversitesi Halk Sağlığı Ana Blim Dalı'nın 'Endüstri yoğun bölgede yaşayanlarda kanser sıklığı:Çorlu örneği' konulu anket çalışmasını tamamladı.

Yaklaşık 1 yıl süren çalışmanın ardından 641 hane ile yapılan anketin sonucuna göre, araştırma kapsamındaki hanelerde kanser vakası yüzde 5.15 olarak belirlendi.

Ayrıca bu hanelerde yaşayanların 49'u erkek ve 28'i kadın olmak üzere toplam 77 yakınını kanserden kaybettiği belirlendi.

Trakya Üniversitesi Halk Sağlığı Ana Blim Dalı Öğretim üyesi Prof. Dr. Muzaffer Eskiocak, "Bu araştırma grubundaki hanelerin yüzde 12'sinde yaşayan aileler bir yakınını kanserden kaybettiklerini bize bildirdiler" dedi.

Çorlu Deresi'nin geçtiği yaklaşık 10 bin kişinin yaşadığı Sağılk Mahallesi ile bu mahalleye en uzak yerdeki yerleşim alanında 'Endüstri yoğun bölgede yaşayanlarda kanser sıklığı: Çorlu örneği' konulu kanser tarama çalışması başlatıldı.

Bu kapsamda konu hakkında eğitimli 30 anketör, 641 hanenin bir ferdiyle aile bireyleri içerisinde kanser hastası olup olmadığı ve kanserden ölüm yaşanıp yaşanmadığnı sordu. Ayrıca aile bireyine "Evin çevresinde dere, fabrika, baz istasyonu ve yüksek gerilim hattı var mı? Kendinizde kanser tanısı var mı? Ailenizde kanser tanısı olan var mı? diye sorular da yöneltildi.

Rapor sonucu endişe yarattı

Trakya Üniversitesi Halk Sağlığı Ana Blim Dalı'nın yaptığı bu çalışmanın ön raporu açıklandı. Ortaya çıkan rapor, uzmanları endişelendirdi. Raporda, 641 hanede yaşayanların yüzde 5,15 yani 33 kişinin kanser hastası olduğu, kanser hastası olanların haricinde hanelerdekilerden yüzde 12'sinin yani 77 kişinin kanser nedeniyle hayatını kaybettiği açıklandı.

Endüstri yoğun bölgede yaşayanlarda kanser sıklığı: Çorlu örneği' konulu araştırmanın tamamında yer alan Trakya Üniversitesi Halk Sağlığı Ana Blim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Muzaffer Eskiocak, çıkan sonuçların kendilerini endişelendirdiğini söyledi.

Türkiye'de sanayiinin insan sağlığına ilişkin çok sayıda çalışma olmadığını belirten Prof. Dr. Muzaffer Eskiocak, şunları söyledi:

"Bu çalışmayı giriş olarak planladık. Gerekli yerlerden, etik kurulundan, valiliklerden izin aldık. Çorlu Sağlık Grup Başkanlığı'nın bize verdiği adrese dayılı nüfus kayıt bilgilerine göre de bin 800 hanede örneklem yaptık. 400 hanede orada vatandaşların yakınmalarına neden olan dereye yakın yerlerden aldık. 400 hanede de olabildiğince dereye uzak yerlerden aldık. Ancak 159 anket, eksik doldurulduğu anlaşıldığı için çalışmadan çıkartıldı. İnsanlara, ailelerinde, kendilerine ve birinci derece yakınlarında kanser teşhisi olan ve kanserden ölen var mı? diye sorduk.

Bunların dışında da kansere yol açtığı bilinen yada şüphelenilen çevresel etkileyicileri de sorduk. Kanser hastalığı olan yada ailesinde birini kanser nedeniyle kaybedenleri bir grupta, kaybetmeyenleri diğer grupta topladık. Karşılaştırdık, bazı farklılıklar bulduk. Bulduklarımız bize daha detaylı çalışmalar yapmak için bir gereksinim doğurdu. Trakya'da kanserle ilgili yada çevrenin sanayinin etkileniyle ilgili bilimsel zemini genişletmek, çok taraflı bilim insanların bir araya getirerek sempozyum planladık. "

Eskiocak sözlerini şöyle sürdürdü:

"Haneden her birinden birer kişiyle görüştük. 641 kişi yani hanenin kayıtlarını değerlendirmeye aldık. Yüzde 5.15'i o hanede görüştüğümüz kişi yada birinci derece de yakınlarında kanser tanısı almış birinin olduğu beyanı var. Yüzde 12'si de kanser nedeniyle ölüm bildiriminde bulundu. Yani yüzde 5'i bende yada eşimde, çocuğumda kanser var dedi, yüzde 12'si de 'benim ailemde biri kanserden öldü' dedi. Bunlar kendi bildirimleridir, patoloji sonucu değil. Ancak böyle bir düşünce ciddi bir kaygılanma nedenidir. Dikkat çekme gerektirir, bizde mesajı alarak daha detaylı bir çalışma yapacağız. Bu sonuçlar elbette endişe vericidir."

'Zehir' deresi

Çorlu ve Çerkezköy'deki bin 350 fabrikanın bıraktığı kimyasal atıklar, Çorlu Deresi'nde yaşamı sonlandırdı. İçinde canlı yaşamayan derenin suyundan içen hayvanlar da telef oluyor.

Mahalle sakinleri Çorlu Deresi'ne 'Zehir Deresi' adını verdi. Derenin çevreye yaydığı ağır kokudan rahatsız olduklarını belirten Sağlık Mahallesi Muhtarı Ali Akpolat "Çok sayıda mahalleli, bana hep derenin yaydığı kokudan dolayı şikayetçi. Bazı vatandaşlarımız evlerini,arsalarını satıp gitti. Evlere alıcı çıkmayanlar ise başka mahallelere taşındı.Artık buna bir çözüm bulunmasını istiyoruz" dedi.

Türkiye'nin en kirli nehri

Çorlu Deresi'nden akan su, Karadeniz kıyısındaki Yıldız dağlarından doğan ve Pehlivanköy, Babaeski, Lüleburgaz ve Uzunköprü'den geçtikten sonra Saroz körfezine boşalan Ergene Nehri'ne dökülüyor.

Çorlu deresi ve çevresindeki fabrikaların bıraktığı kimyasal atıklar Ergene Nehri'ni de ölüm kusar hale getirdi. İçinde dördüncü sınıf su olan Ergene Nehri, bilimsel çalışmalar sonrası Türkiye'nin en kirli nehri olarak kayıtlara geçti.