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Çorlu davasında sanıkların avukatlığını üstlenen Mehmet Ektaş: Bu yargılamada her şey sil baştan oldu, asıl sorumlular korunuyor

30 Ekim 2020 08:12

Sözcü yazarı İsmail Saymaz bugünkü yazısında, 25 kişinin hayatına ml olan ve üzerinden iki yıl geçen Çorlu tren kazası davasında sanıkların avukatlığını üstlenen Mehmet Ektaş'ın açıklamalarına yer verdi. Ektaş, “Bu yargılamada her şey sil baştan oldu” diyor ve asıl sorumluların korunduğunu söyledi.
Trenler “sükseli” şekilde yenilenirken, altyapının bakımsız ve su taşkınına karşı dayanıksız bırakıldığını belirten Ektaş, şöyle dedi:

“Maliyetli diye yenilememişler. Sinyalizasyon yapmışsınız ama zeminde iyileştirme yapmamışsınız. Demiryollarındaki köprü ve menfezlerin yüzde 80'i böyle.”

Ektaş, kazadan sonra da TCDD'nin meteorolojik birim kurmadığını, çalışanların hâlâ TV'de hava durumuna bakarak çalıştığını ileri sürdü. “THY'de ve İETT'de var, TCDD'de yok” diyem Ektaş, “Hepsi liyakatsizlikten” diye ekledi.

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