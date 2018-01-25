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Çorlu beyaza büründü

Mehmet YİRUN/ÇORLU (Tekirdağ), (DHA)- TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde sabah saatlerinde başlayan kar yağışı, ilçeyi beyaza bürüdü

25 Ocak 2018 15:11

Mehmet YİRUN/ÇORLU (Tekirdağ), (DHA)- TEKİRDAĞ\'ın Çorlu ilçesinde sabah saatlerinde başlayan kar yağışı, ilçeyi beyaza bürüdü.
Çorlu\'da sabah saatlerinde başlayan kar yağışı ilerleyen saatlerde etkisini artırırken, ilçe beyaz örtü ile kaplandı. Kar lastiği takılmayan araçlar trafikte ilerlemede güçlük çekerken, belediye ekipleri cadde ve sokaklarda kar küreme çalışmalara yaptı. Bülent Ecevit Bulvarı\'nda buzlanma nedeniyle yoldan çıkan araçlar trafiği olumsuz etkiledi. Bazı hasarlı trafik kazaları görülürken polis ekipleri önemli bölgelerde önlem aldı. Polis, kar lastiği olmadan trafiğe çıkanlara ceza uyguladı.
Çorlu Havaalimanı\'ndan yapılması planlanan eğitim uçuşları da hava muhalefeti nedeniyle iptal edildi.

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