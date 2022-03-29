Corinthians'ı çalıştıran Vitor Pereira, Süper Lig'den eski öğrencisini istiyor

Brezilya ekiplerinden Corinthians'ı çalıştıran Vitor Pereira, Fenerbahçe ve Porto'da birlikte çalıştığı Josef de Souza'yı transfer etmek istiyor.

Beşiktaş'ın Brezilyalı yıldızı Josef de Souza, ülkesine dönebilir.

Fenerbahçe'den ayrıldıktan kısa bir süre sonra Brezilya'nın köklü ekiplerinden Corinthians'ın başına geçen teknik direktör Vitor Pereira, Josef'i yanına götürmek istiyor.

Brezilya'da yayın yapan televizyon kanalı SBT'den Benjamin Back'in iddiasına göre Pereira geçmişte iki farklı kulüpte birlikte olduğu Josef'i transfer etmek istiyor.

Haberde Beşiktaş'ın oyuncuyu takımda tutmak istediği vurgulanırken Corinthians'ın sezon sonunda hamle yapabileceği öne sürüldü.

Vitor Pereira daha önce Porto ve Fenerbahçe'yi çalıştırırken Josef de Souza ile beraber çalışmıştı.

Beşiktaş'taki ikinci sezonunu geçiren 33 yaşındaki futbolcu bu sezon çıktığı 34 resmi maçta 3 gol kaydetti.

Josef de Souza geçmişte ülkesinde Vasco da Gama, Gremio ve Sao Paulo formaları giymişti.