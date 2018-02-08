Corendon / Yıldırım Karaer: 2018 turizmin çıkış yılı olacak

Tolga Özbek / İstanbul, 8 Şubat (DHA) - Türk turizmi, son iki yılda en zorlu dönemini yaşadı. Geçen yılın ikinci yarısından itibaren rakamlarda artış var. Bu yıl ise ön rezervasyonlarda çıkış dikkat çekiyor. Turizm sektörü, azalan turist sayısı ve son iki yılda yüzde 40-50 düşen fiyatların ardından bu yıl yaralarını sarmayı hedefliyor.

Pazarın hem havayolu operatörü hem de otel işletmecisi olarak büyük oyuncularından biri de Antalya merkezli Corendon. Şirketin Turizm Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Yıldıray Karaer, tüm olumsuzluklara rağmen 2018’den umutlu. Karaer, Avrupa’da yükselişe geçen turizm sektörüyle birlikte Türkiye yatırımlarına hızla devam edeceklerini açıkladı.

İlk kullanıcı olacak

En büyük sıkıntının uçak konusunda yaşandığına dikkat çeken Karaer, “Uçak kapasitemizi yüzde 30 büyütüyoruz. 3 milyon yolcu taşımayı öngörüyoruz. Boeing’in yeni üretimi 737 MAX 8’i Mayıs ayında Türkiye’de ilk defa şirketimiz renkleriyle uçacak. Geçen yılı 1 milyar Euro ciro ile kapadık. Bu yıl grup olarak da yüzde 15 büyümeyi hedefliyoruz” dedi.

Çatısı altında Hollanda ve Belçika’nın en büyük tur operatörlerinden Corendon Travel’ın yanı sıra 3 farklı havayolu, bir incoming şirketi ve Türkiye ve yurtdışında toplam 9 oteli bulunan grup Avrupa’dan alınan erken rezervasyon rakamları bu yılı 2015 seviyelerinde geçirmeyi hedefliyor.

80 milyon euroluk otel yatırımı

Grup geçen yıl Amsterdam’ın simge binalarından biri olan Sony binasını satın aldı. Toplam 80 milyon Euro yatırım ile bu bina 676 odalı otel haline geliyor. Geçen yıl İbiza’daki her şey dahil konseptli ilk Türk otelini açan Corendon Hotels&Resorts, yine 2017’de Karayip’lerin Curaçao adasında 65.000 metrekarelik bir alan üzerine kurulu olan 204 odalı Livingstone Jan Thiel Resort isimli tesisi bünyesine katmıştı.