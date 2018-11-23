Corendon filosuna, iki MAX 9 katılıyor

ANTALYA, (DHA) - CORENDON Airlines Group yatırımlarına bir yenisini ekleyerek, filosuna iki adet Boeing 737 MAX 9 katıyor. Uçaklardan ilki Mayıs 2019, diğeri 2020 yılında seferlere başlayacak.

Corendon Airlines, bünyesinde yer alan biri Türkiye, ikisi Avrupa bayraklı üç havayolu şirketine gerçekleştirdiği yatırımlarına hız kesmeden devam ediyor. Şirket bu doğrultuda son büyük yatırımını, 2011 yılında kurulan ve günümüzde 3 adet Boeing 737-800 uçağı ile Hollanda\'dan Avrupa\'nın birçok ülkesine uçuşlar düzenleyen Hollanda bayraklı Corendon Dutch Airlines\'a gerçekleştirerek, filosuna biri PH-CDK tescil kodu ile Mayıs 2019, diğeri ise 2020\'de olmak üzere iki adet Boeing 737 MAX 9 katmaya hazırlanıyor. Çevreye duyarlılık ilkesi doğrultusunda daha verimli ve çevre dostu uçaklarla filosunu genişletmeye önem veren Corendon Airlines, bu strateji çerçevesinde MAX serisi uçakları bünyesine katmaya devam ediyor. Yüzde 15 düşük yakıt tüketimi ve karbon emisyonuna sahip olan Boeing 737 MAX serisi, en yakın rakibine oranla çevreye yüzde 40 daha duyarlı.

İki Boeing 737 MAX 9\'u Corendon Dutch Airlines filosuna katmak üzere Air Lease Corporation ile ön anlaşma imzaladıklarını söyleyen Corendon Havayolları Kurucusu ve CEO\'su Yıldıray Karaer, “Corendon Airlines olarak ülkemizde ve yurt dışında ilklere imza atmaya devam ediyoruz. Son yatırım ile birlikte Corendon Airlines Group olarak, Hollanda\'da MAX 9\'u filosuna katacak ilk şirket olduk. Uçaklarımızdan biri Mayıs 2019, diğeri ise 2020\'de seferlere başlayacak\" dedi.

\'2020\'DE MAX SERİSİ 6 UÇAĞIMIZ OLACAK\'

Corendon Havayolları bünyesindeki üç şirketin filosunda, 2020 sezonuna kadar toplam altı MAX modeli olacağını belirten Karaer, “Türkiye\'nin ilk Boeing 737 MAX 8\'ini mayıs ayında filomuza katmıştık. Yeni MAX 8 ve MAX 9 siparişlerimiz ile birlikte 2020\'nin sonuna kadar Türkiye bayraklı şirketimizde üç, Hollanda bayraklı şirketimizde iki, Malta bayraklı şirketimiz Corendon Airlines Europe\'ta ise bir adet MAX serisi uçak olacak. Bu süreçte yalnızca filomuzdaki uçakların sayısını değil, base\'lerimizi ve yolcu kapasitemizi de artırıyoruz. Bu doğrultuda 2019 hedefimizi, şu anda üç milyon olan yolcu sayımızı dört milyona çıkarmak olarak belirledik\" açıklamasında bulundu. Karaer, aynı zamanda Corendon Dutch Airlines\'ın şu anda operasyonlarını yürüttüğü Boeing 737-800 modellerinden 24 fazla koltuk ile 213 yolcu kapasitesine sahip MAX 9\'un, hedeflenen yolcu kapasitesi artışında önemli rol oynayacağını da ekledi.

Yolcu kapasitesi 213 ve maksimum menzili 6075 km olan Boeing 737 MAX 9, Sky Interior kabin dizaynı ve daha sessiz bir uçuş deneyimi sunması sayesinde yolcularına daha ferah ve konforlu bir yolculuk sunmaya hazırlanıyor.



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