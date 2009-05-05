Çörekotu, bağışıklığı güçlendiriyor

Çörekotu, bağışıklık sistemini güçlendirerek, hastalıklara karşı vücudun korunmasına yardımcı oluyor.



Uzmanlar, çörekotunun bağışıklığı güçlendirmek için vazgeçilmez bir bitki olduğunu vurguluyor. Konya Numune Hastanesi Radyoloji Uzmanı Dr. Mehmet Kılınç Zaman gazetesine yaptığı açıklamada, uzun süreli çörekotu kullanımının ilaç tedavisi ihtiyacını azaltıcı etkiye sahip olduğunu dile getiriyor.



Bir çay kaşığı kadar çörekotu, kahve veya karabiber değirmeni yardımıyla un ya da kepek iriliğinde öğütülür. Bekletilirse açığa çıkan aromatik yağ asitleri uçup kaybolur. Erken doğum ihtimalini artırdığı için hamile bayanlar dikkatli olmalıdır. Çörekotu yağına sabah akşam birer çay kaşığı olmak üzere günde iki çay kaşığı ile başlanır. Dört ile altı ay arası süre devam edilir.

