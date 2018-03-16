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Dünya

Corbyn'den May'e uyarı: Kanıtlar tanımlanmadan acele edilmesin

Deniz Kılınç / İstanbul, 16 Mart (DHA) – Birleşik Krallık İşçi Partisi Lideri Jeremy Corbyn, Salisbury zehirlenmesi konusunda Başbakan Theresa May’i “kanıtlar tanımlanmadan acele etmemesi” konusunda uyardı

16 Mart 2018 13:31

Deniz Kılınç / İstanbul, 16 Mart (DHA) – Birleşik Krallık İşçi Partisi Lideri Jeremy Corbyn, Salisbury zehirlenmesi konusunda Başbakan Theresa May’i “kanıtlar tanımlanmadan acele etmemesi” konusunda uyardı.
Birleşik Krallık Başbakan’ı May’in, eski ajan Serge Skripal ve kızı Yulia’nın geçen hafta sinir gazı aracılığıyla zehirlenmesinin ardından Moskova aleyhinde aldığı kararla ilgili konuşan Jeremy Corbyn, yönetimin “daha ölçülü ve sakin” bir yaklaşım içerisinde olması gerektiğini ve kararın Rusya ve Birleşik Krallık arasında “yeni bir soğuk savaş” çıkmasına sebep olabileceğini söyledi.
Corbyn Perşembe akşamı yaptığı açıklamada uyarılarını arttırırken, “Bu korkunç olayın öncelikle polis ve güvenlik güçlerimiz tarafından kapsamlı bir şekilde incelenmesi gerekmektedir. Polis tarafından toplanan deliller incelenmeden tepkili bir meclis atmosferinde bu kadar hızlı kararlar almak ne adalet ne de ulusal güvenlik sağlar” dedi.
Corbyn, May’in 23 diplomatın sınır dışı edilmesi kararını desteklerken, Rus yönetimine uygulanacak finansal yaptırımların daha etkili olacağını savundu ve ekledi: “Hükümetin Rus diplomatlarla ilgili eylemini destekliyoruz, ancak Rus oligarşisine uygulanacak finansal yaptırımlar ve ganimetlerle mücadeleye yönelik alınacak tedbirlerin, Rusya\'nın elitleri üzerinde çok daha büyük bir etki yaratacağını düşünüyorum.”

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