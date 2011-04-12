-ÇORBAYI İÇME SUYUNA ÇEVİREBİLİYOR SİVAS (A.A) - 12.04.2011 - Sivas'ta mühendislerin teknik desteğiyle üretilen ''Filtresiz Buharlı Su arıtma ve Mineralli Doğal Kaynak İçme Suyu Üretme Cihazı'' için Türk Patent Enstitüsü'nden Faydalı Model Belgesi alındı. Kentteki bir camide din görevlisi olarak çalışan 38 yaşındaki Abdullah Güven yaptığı açıklamada, 10 yıl önce görev yaptığı bir bölgede kullandığı şebekedeki içme suyundan rahatsız olunca su arıtma konusunda çalışmalara başladığını belirtti. Pet şişelerde kum ve kayaçlarla şebeke suyunu arıtmaya başladığını ifade eden Güven, suyun sertliğini yumuşatarak içmeye başladığını söyledi. Sağlıkçı bir arkadaşının tavsiyesiyle arıttığı suların analizini yapan ve bu alandaki çalışmalarını hızlandıran Güven, Cumhuriyet Üniversitesi'nden öğretim üyelerinin de desteğini alarak ''Filtresiz Buharlı Su arıtma ve Mineralli Doğal Kaynak İçme Suyu Üretme Cihazı''nı yaptığını ifade etti. Güven, geliştirdiği cihazın 4 ayrı mühendislik alanını ilgilendirdiğini belirterek, arıtma cihazının bugüne kadar yapılan benzerlerinden farklı olduğunu, cihazda doğadaki kayaçları kullandığını anlattı. Suyun önce buharlaştırılarak saf hale geldiğini, kayaçlardan aldığı minerallerle de içme suyuna dönüştürüldüğünü dile getiren Güven, ''Kayaçların niteliklerine göre, onun içerisinden almış olduğu mineraller üzerine kaynak su oluşuyor. Cihazımız mineralli kaynak suyu üretme cihazıdır. Cihazın içerisindeki kayaçlar değiştirilebiliyor. Ayrı ayrı kaynak suyu içme olanağı sağlıyor'' dedi. -''KOLA VE ÇORBAYI DA İÇME SUYUNA DÖNÜŞTÜRÜYOR'' Güven, cihazın, Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre birinci sınıf kriterlerine uygun suyu arıttığını, Kızılırmak suyunu da arıtarak içme suyuna dönüştürülebildiğini savundu. Kızılırmak'ın 58.0 sertlikte olan suyunda bu rakamı 1.2'ye kadar indirdiklerini ve bu durumun analizlerle belirlendiğini ifade eden Güven, cihazıyla deniz, nehir, göl suyunun yanı sıra kola ve çorba gibi içeceklerin de içme suyuna dönüştürülebildiğini bildirdi. Cihazı için Türk Patent Enstitüsü'ne başvurduğunu ve ''faydalı model'' belgesi aldığını vurgulayan Güven, cihazın en önemli özelliğinin şebekeye takılabilmesi ve bağımsız olarak çalışabilmesi olduğunu söyledi. Buluşunun deprem gibi doğal afetlerde de çok rahatlıkla kullanılabileceğini anlatan Güven, afetlerin olduğu bölgelerdeki suyun arıtılarak rahat bir şekilde içilebileceğini belirtti. Güven, ürettiği cihazda suyun elektrikli rezistans ile ısıtılarak buharlaştırıldığı bir tankın bulunduğunu, buhar tankından ısıtılarak buharlaşan suyun gittiği ters duran bir silindir, birinci silindiri içine alacak şekilde konumlandırılan ikinci bir silindir ile bekleyen suyun yer aldığı bir su haznesi olduğunu ifade etti. Abdullah Güven, cihazda yoğunlaşan buharın suya dönüşerek gittiği ve içerisinde bulunan çeşitli doğal kayaçlardan suyun gerekli mineralleri kazandığı bir mineral odası ve çıkan suyun kullanıma hazır halde beklediği bir kullanım tankının da olduğunu belirterek, cihazın yarım saatte bir litre suyu arıttığını vurguladı. Portatifi bulunan cihazın seri üretimi için destek beklediğini dile getiren Güven, 20 yıl ömrü olan cihazın daha da geliştirilerek büyütülebileceğini kaydetti.