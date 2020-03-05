Çorbacıda hesap vermek istemedi, etrafa kurşun yağdırdı!

İstanbul Bayrampaşa'da gece saatlerinde kimliği belirsiz iki kişi bir çorbacıda yemek yedikten sonra hesap ödemek istemedi, garsonlarla çıkan tartışma sonrasında şüphelilerden birisi belinden çıkardığı silahla etrafa ateş etti.

Bayrampaşa, Yenidoğan Mahallesi'nde gece saatlerinde meydana gelen olayda, iddiaya göre, Abdi İpekçi Caddesi üzerinde bulunan bir çorbacıya gelen kimliği belirsiz iki kişi yemek yedi.



Bir süre sonra masadan kalkan iki kişi iddiaya göre hesap ödemek istemedi. Bu sırada ikili ile A. S. isimli garson arasında sözlü tartışma yaşandı.

Mermiler garsonu sıyırdı

Yaşanan tartışmada şüphelilerden birisi belinden çıkardığı silahını önce hesabı isteyen A. S. isimli garsonun başına doğru ateş etti.



Şans eseri şüphelinin silahından çıkan mermi A. S.'nin başını sıyırıp geçti. Başından hafif şekilde yaralanan garson ambulans ile Bayrampaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaşanan olay sonrası şüpheliler de hızla olay yerinden kaçtı. Kaçarken de etrafa rastgele ateş etti. Bu sırada park halinde duran bir otomobil ile bir ticari taksiye kurşun isabet etti.



Bayrampaşa Kaymakamlığı'nda görevli koruma polisi kaçan şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)