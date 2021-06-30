Çorba hazırlarken kazanın içine düşen şef hayatını kaybetti

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Irak'ta bir düğün için hazırladığı çorbanın içine düşen şef hayatını kaybetti.

Kazanın 25 yaşındaki İssa İsmail'in Zakho bölgesindeki bir düğün için mutfakta çorba hazırladığı sırada meydana geldiği belirtildi.

Yerel basına göre İsmail'in ayağı kaydı ve içi sıcak tavuk çorbası dolu kazanın içine düştü. Vücudunda ciddi yanıklar meydana gelen İsmail'in 5 gün sonra kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği belirtildi.

Rudaw'a konuşan bir yakını İsmail'in 8 yıldır şeflik yaptığını; düğün ve cenazeler gibi birçok farklı organizasyon için yemek hazırladığını ifade etti.