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Yaşam

Çoraplar parıldayacak

Çorapları artık "ince" gibi tek bir sıfatla anlatmaktan çok uzakta olduğumuz zamandayız.

28 Kasım 2008 02:00

Çorapları artık "ince" gibi tek bir sıfatla anlatmaktan çok uzakta olduğumuz zamandayız. Yeni modeller çorap kavramını ihtiyaçtan öteye taşıyor.

Ten rengi ince çoraplar, file çoraplar, opak çoraplar, renkli opaklar, desenli opaklardan sonra şimdi sıra taşlarla dekore edilmiş modellerde.

Zac Posen bu modelleri 2005’te, Carolina Herrera ise 2007’de kullanmıştı. Şimdi podyumlarda bu modelin daha çok kullanıldığını görüyoruz. Bora Aksu parıldayan çorapları bu kış için yorumladı. Arzu Kaprol 2008 kışı için yine minik taşlarla çorapları dekore etmişti. Çorapları önemli bir aksesuar aracı olarak gören Christian Lacroix ise farklı işlemeleri kullandı.



Carolina Herrera, Zac Posen



Christian Lacroix




Bora Aksu


Betty Jackson

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