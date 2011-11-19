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Dünya

Çorap uçak gemisini çökertti

George H. W. Bush uçak gemisinin zaman zaman sorun çıkaran tuvalet sistemi büyük sıkıntılara neden oluyor

19 Kasım 2011 02:00

 

T24- ABD’nin “George H. W. Bush” uçak gemisi 333 metre uzunluğunda, 6.2 milyar dolara mal oldu ve 2009’da denize açılan bu küçük kentte yaklaşık 5000 kişi görev yapıyor

Navitimes sitesinin gemi personeline dayanarak verdiği habere göre, geminin zaman zaman sorun çıkaran tuvalet sistemi büyük sıkıntılara neden oluyor.
 

Vakum sistemindeki arıza yüzünden bazen geminin bir bölümündeki tuvaletler çalışmıyor. Bu durumda personel, tuvaleti çalışan bölümlere ulaşmak zorunda kalıyor ki bu bir saate kadar sürebiliyor. Hatta bazen, gemideki 423 tuvaletin tümü devre dışı kalıyor.


Kaptan Brian Luther, tıkanan borulardan çoraptan gömleğe çeşitli “objelerin” çıktığını anlatan gelecekte benzer sorunların yaşanmaması için yeni sistemlerde daha geniş boruların kullanılmasını önerdi.

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