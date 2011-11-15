Çorap istedi ev sahibi oldu!

T24

'Artık üşümüyorum'



Depremden sonra Adana’daki akrabalarının yanına gelen 36 yaşındaki Nedim Sarpkaya, eşi Hülya, çocukları 11 yaşındaki Yaren, 5 yaşındaki Helin ve 1.5 yaşındaki Havva Sarpkaya’ya, yardımsever işadamı Orhan İlhan sahip çıktı. Nedim Sarpkaya’ya un fabrikasında iş veren Orhan İlhan, aynı zamanda Sarpkaya ailesine Adana’nın Çukurova İlçesi’nde bir apartman dairesini kiraladı ve 1 yıllık kira bedelini ödedi. Adana Valisi Hüseyin Avni Coş ve işadamı Orhan İlhan, Sarpkaya ailesine evlerini teslim etti.3 odalı evin anahtarlarını depremzede aileye veren Vali Coş, "Bu güzel evde kış şartlarını Helin’in ayakları üşümeden geçirecekler. Bu hayra vesile olan değerli işadamı Orhan İlhan’a teşekkür ediyorum" diye konuştu.Depremzede Nedim Sarpkaya ise duygularını anlatmakta güçlük çektiğini belirterek, çok mutlu olduğunu söylemekle yetindi. Vali Coş’un şeker, oyuncak ve çorap verdiği küçük Helin de "Ayağım üşüdü diye Cumhurbaşkanı’ndan çorap istemiştim. Şimdi artık üşümüyorum. Mutluyum" dedi.