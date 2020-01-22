‘Corona virüsü’ Meclis gündeminde: Salgın yaşanan bölgelerden Türkiye'ye gelenlere test uygulanmakta mıdır?

CHP Burdur Milletvekili Mehmet Göker, Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve ABD'ye ulaşınca dünyayı alarma geçiren Corona virüsüyle ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya bir dizi soru yöneltti. Virüsten etkilenenlerin sayısının resmi rakamların çok ötesinde olduğu yönündeki iddiaları hatırlatan Göker, şu bilgileri verdi:

"Çin’in Hubey eyaletinin Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tanımlanamayan türdeki bir virüsten kaynaklanan salgın, 2002 ve 2003 yılında yüzlerce kişinin ölümüne yol açan şiddetli akut solunum yolu sendromu (SARS) salgınını hatırlattığı için tüm dünyada endişeye yol açmıştır.

İngiliz bilim insanlarına göre, söz konusu virüsten etkilenenlerin sayısının 1700'e ulaştığı belirlenmiştir. Ülkemizde şimdiye kadar görülmeyen virüsün dünyada yayılma hızı artarken, alınan önlemlerin salgını önlemeye yetmediği gözlenmektedir."

Virüsün ABD'nin Seattle kentinde de görüldüğünü belirten Dr. Göker, “Ülkemizde şu ana kadar herhangi bir virüs vakası görülmemiş olması bundan sonra da görülmeyeceği anlamına gelmemektedir” diyerek Sağlık Bakanlığına ne tür önlemler alındığını sordu. Göker, TBMM Başkanlığı'na verdiği soru önergesinde şu soruları yöneltti:

Ülkemizde bir virüs salgını görülmesi durumuna yönelik olarak Sağlık Bakanlığınca ne gibi önlemler alınmıştır? Ülkemizde bulunan hava, kara ve deniz ulaşım noktalarında söz konusu virüsüne ilişkin ne gibi önleyici tedbirler alınmıştır? Virüs salgınının yaşandığı bölgelerden ülkemize gelen yolculara herhangi bir virüs testi uygulanmakta mıdır?

TIKLAYIN - Sağlık Bakanı Koca'dan 'gizemli virüs' açıklaması