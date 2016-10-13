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Yaşam

Çöpten topladığı malzemelerle kimsesizler için ev yaptı

Gregory Kloehn, evleri inşa ederken taşınabilir olarak planladı

13 Ekim 2016 17:50

ABD'nin California eyaletinde yaşayan Gregory Kloehn isimli sanatçı, sanat ve inşa yeteneklerini kullanarak yardıma muhtaç insanlara faydası dokunabileceğini düşünüp, çöplüklerde ya da sokaklarda bulduğu malzemeleri bir araya getirerek kendi 'Evsiz Evleri Projesi'ni başlattı.

Taşınabilir olabilmeleri için altlarına tekerlekler yerleştirdiği evlerin kapı ve pencerelerini de birbirinden farklı malzemelerden yapıyor. Fakat bu evlerin en büyük farkı ise çöplüklerde ya da sokaklarda bulunan malzemelerin bir araya getirerek yapılmış olması.

Örneğin, evlerin kapıları kimi zaman buzdolabı kapısından, pencereleri de kimi zaman çamaşır makinesi kapısından oluyor.

Kloehn, evlerin çatılarını da yağmura karşı dayanıklı olabilmeleri için özellikle eğimli yapıyor.

Her evin dış tasarımı kadar içinde bulunan malzemeler de birbirinden farklı. Bir evin içinde ayna varken, diğerinde raflar, bir başkasında da kupa bardak bulunuyor.

Ancak evsizler için bunlar başlarını sokabilecekleri bir çatı kadar önemli olmasa gerek.

 

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