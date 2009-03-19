T24 LogoT24 Logo
Bilim / Teknoloji

Çöpten elektrik

Çöp depolama sahasında kurulacak tesis tam kapasiteyle çalıştığında günde 4 bin konuta yetecek kadar enerji üretilecek.

19 Mart 2009 02:00

Çöp depolama sahasında kurulacak tesis tam kapasiteyle çalıştığında günde 4 bin konuta yetecek kadar enerji üretilecek.

Merkez Selçuklu, Meram ve Karatay ilçe belediyelerince yaklaşık 110 araçla 3 vardiya toplanan günlük ortalama bin ton katı atık Aslım mevkisinde yaklaşık 35 yıldan beri depolanıyordu.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, ''1970'li yıllardan bu yana kullanılan düzensiz depolama sahası, rehabilite edilerek 2004 yılından itibaren katı atıkların geçirimsizliği sağlandı. Bu sahada sızıntı suyu drenaj tabakaları oluşturuldu ve kirli su tekniğine uygun, sağlıklı bir şekilde depolanmaya başlandı. Bugün ise hazırladığımız proje sayesinde bölgede kurulacak tesisle bu çöplükten enerji üreteceğiz'' dedi.

Akyürek, katı atık depolama sahasında oluşan metan gazlarının toplanarak, kurulacak olan tesiste elektrik enerjisine çevrileceğini vurguladı. (Kaynak: ntvmsnbc.com)

Bu proje ile Aslım mevkisinde depolama işlemi tamamlanmış 10 hektarlık sahadaki 1.2 milyon metre küplük atık kütlesinden meydana gelen gazların değerlendirilmesi amaçlanıyor.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adalet Bakanı, Haznevi tarikatının elini öpmeye çalışırken görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Sırrı Süreyya Önder film setinde ortaya çıktı...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24