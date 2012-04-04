‘Çöpten ekmek yememek için intihar ediyorum'

Ekonomik krizin pençesindeki Yunanistan’da 77 yaşında bir emeklinin intihar etmesi ülkeyi yasa boğdu. Emeklinin ailesine bıraktığı mektupta ''Çöplerden yiyecek arama durumuna gelmeden önce onurlu bir şekilde hayatıma son vermek istedim'' diye yazdığı öğrenildi.

Olay yerindeki görgü tanıklarına göre yaşlı adam intihar etmeden önce birşey belirtmedi. Yaşlı adamın üzerinde ''büyük ekonomik sorunlar yaşadığı ve ailesine borç bırakmak istemediğini'' belirten bir not bulundu. Emekli eczacı olduğu öğrenilen yaşlı adamın bıraktığı notta, ''Çöplerden yiyecek arama durumuna gelmeden önce onurlu bir şekilde hayatıma son vermek istedim'' ifadeleri de yer aldı. İntiharın duyulmasının ardından tepkilerini göstermek isteyen Yunan vatandaşları olayın meydana geldiği noktaya gelerek, çiçekler ve çeşitli notlar bıraktı. Notlardan bazılarında yeni borç karşılığı AB ve IMF direktifleriyle alınan sert kemer sıkma önlemlerine işaret edilerek ''Memorandum öldürdü'', Vatandaşı Koruma Bakanı Mihalis Hrisohoidis'in göçmenleri Atina'nın merkezinden belli kamplara toplama planına vurgu yapılarak, "Umutsuz vatandaşı toplama kampları hazırlayın", Atina Belediye Başkanı Yorgos Kaminis'in protesto gösterileriyle ilgili planına dikkat çekilerek "Sintagma Meydanında intiharlara izin verilsin mi?" ifadeleri yer aldı. Yaşlı adamın üye olduğu Yunanistan Eczacılar Birliği yöneticileri de olay yerine gelerek çiçek bıraktı.