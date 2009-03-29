T24 LogoT24 Logo
Magazin

'Çöpten ekmek bulup yedik'

Tiyatro ve sinema dünyasının ünlü sanatçısı Mustafa Alabora, Halil Ergün'le birlikte yaşadığı ilginç bir anısını aktardı.

29 Mart 2009 02:00

Tiyatro ve sinema dünyasının ünlü sanatçısı Mustafa Alabora, Halil Ergün'le birlikte yaşadığı ilginç bir anısını 'çöpten ekmek bulup yedik' sözleriyle aktardı.

Ankara'da tiyatro oyunculuğu yaparken yoksulluk içinde yaşadığı günleri "Keyf-i Sibel" programında anlatan usta oyuncu Mustafa Alabora, "Asiye Nasıl Kurtulur'u çekerken Halil Ergün'le tiyatronun yanında aç açına yatıyorduk.

Bir akşam o kadar acıktık ki çöplükten ekmek alıp yedik. Ama hayatta hiçbir zaman kendime acımadım. Koşullar öyleydi. Sonuçta yapmak istediğimiz şeyi yaptık" dedi.

Oğlu Mehmet Ali Alabora ile birlikte Sibel Turnagöl'ün konuğu olan Mustafa Alabora, kendisini 1,5 yıl Rumeli Hisarı'nda balıkçılık yapmaya iten nedenleri anlatırken, oğlu Mehmet Ali Alabora'nın kendi yaşadıklarını yaşamaması için oyuncu olmasını hiç istemediğini de itiraf etti. Alabora, pazar günü Star TV'de yayınlanacak olan programda, üç dostuyla birlikte ressamlığa soyunma serüvenini de anlatacak.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adalet Bakanı, Haznevi tarikatının elini öpmeye çalışırken görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Sırrı Süreyya Önder film setinde ortaya çıktı...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24