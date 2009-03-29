Tiyatro ve sinema dünyasının ünlü sanatçısı Mustafa Alabora, Halil Ergün'le birlikte yaşadığı ilginç bir anısını 'çöpten ekmek bulup yedik' sözleriyle aktardı.



Ankara'da tiyatro oyunculuğu yaparken yoksulluk içinde yaşadığı günleri "Keyf-i Sibel" programında anlatan usta oyuncu Mustafa Alabora, "Asiye Nasıl Kurtulur'u çekerken Halil Ergün'le tiyatronun yanında aç açına yatıyorduk.



Bir akşam o kadar acıktık ki çöplükten ekmek alıp yedik. Ama hayatta hiçbir zaman kendime acımadım. Koşullar öyleydi. Sonuçta yapmak istediğimiz şeyi yaptık" dedi.



Oğlu Mehmet Ali Alabora ile birlikte Sibel Turnagöl'ün konuğu olan Mustafa Alabora, kendisini 1,5 yıl Rumeli Hisarı'nda balıkçılık yapmaya iten nedenleri anlatırken, oğlu Mehmet Ali Alabora'nın kendi yaşadıklarını yaşamaması için oyuncu olmasını hiç istemediğini de itiraf etti. Alabora, pazar günü Star TV'de yayınlanacak olan programda, üç dostuyla birlikte ressamlığa soyunma serüvenini de anlatacak.

