Çöpteki salatalık ölümcül bakteri tespit edildi

T24- En az 26 kişinin ölümüne neden olan EHEC bakterisinin kaynağı haftalardır bulunamıyor. Magdeburg kentinde çöpteki salatalıkta mutasyona uğramış EHEC bakterisi saptanması, kafa karışıklığını artırdı.









Deutsche Welle'de yayımlanan habere göre, ilk olarak Almanya'nın kuzeyinde görülen ve 13 ülkeye daha yayılan EHEC bakterisi endişe kaynağı olmayı sürdürüyor.

Bugüne kadar Almanya'da 25, İsveç'te de 1 kişinin ölümüne neden olan bakterinin nereden bulaştığı hakkında belirsizlik devam ediyor. Sebze filizleri, salatalık ve sebzeler üzerinde şüphe devam ederken, henüz kesin kanıtlar ortaya konamadı.

Alman makamları, geçen ay yaptıkları ilk açıklamalarda, EHEC bakterisinin kaynağının İspanya'dan ithal edilen salatalıklar olduğunu söylemiş, ancak daha sonra laboratuvar tahlil sonuçları İspanyol salatalıklarında EHEC bakterisi olmadığını ortaya koymuştu. Bu hafta başında ise şüpheler, Almanya'da sebze filizleri üreten ve ithal eden bir işletme üzerine yoğunlaşmıştı. Ancak bu işletmedeki ürünlerden alınan numunelerin laboratuvar tahlillerinden net bir sonuç alınamadı. 40 numuneden 23'ü temiz çıkarken, diğer numuneler üzerinde incelemeler devam ediyor. Salgının yaşandığı birçok kente ürün gönderen işletmede çalışanlar arasında da EHEC bakterisine bağlı hastalıklar görülmüştü.

Dün Saksonya-Anhalt eyaletinden gelen yeni bir haber dikkatleri bir kez daha salatalıklara çevirdi.



Uzmanların araştırması sürüyor





Çöpteki salatalıkta bakteri





Eyaletin başkenti Magdeburg'da EHEC'ten rahatsızlanan bir ailenin çöp bidonunda bulunan salatalık parçasında mutasyona uğramış ve son derece tehlikeli olan EHEC bakterisi (Typ O104:H4) tespit edildi. Salgının başlamasının ardından ilk kez bir gıda ürününde doğrudan bu bakterinin saptanması merak uyandırdı. Ancak bakterinin, hasta aile fertlerinden mi salatalık parçasına bulaştığı yoksa ilk önce bu salatalıkta mı bulunduğu netlik kazanmadı. 1,5 haftadır çöp bidonunda bulunan salatalık parçasına bakterinin çöpe atılmış başka ürünlerden geçmiş olma ihtimali de bulunuyor.

Hastalanan ailede anne ve babanın iyileştiği, yetişkin kızlarının ise HÜS tedavisi görmekte olduğu bildirildi. EHEC'e bağlı ölümlerin büyük çoğunluğu, kılcal damar kanaması ve akut böbrek yetmezliği şeklinde ortaya çıkan Hemolitik Üremik Sendromu'dan (HÜS) kaynaklanıyor.

Almanya Sağlık Bakanı Daniel Bahr, son üç haftada ülke genelinde 1959 EHEC vakasının görüldüğünü açıkladı. Bunlardan 670'i, HÜS tedavisi görüyor. Bakan Bahr, yeni vakaların artışında azalma olduğunu, salgının kontrol altına alınmakta olduğunu düşündüklerini kaydetti. Bakan, “Ne yazık ki yeni bazı vakalar ve ölümler bekleyebiliriz. Ancak yeni enfeksiyonların sayısında çok ciddi bir düşüş var” dedi.



Alman makamlarına eleştiri



Almanya Sağlık Bakanı Daniel Bahr: Yeni ölümler bekleyebiliriz

Haftalar geçmesine rağmen salgının önlenememesi ve EHEC'in kaynağı konusunda net bir açıklama yapılamaması, kamuoyunda eleştirileri artırıyor.

AB Komisyonu’nun Sağlık ve Tüketici Politikasından Sorumlu Üyesi John Dalli ise Berlin'deki görüşmelerinin ardından yaptığı açıklamada, Alman makamlarının ve uzmanlarının ellerinden geleni yaptıklarını söyledi. Dünya Sağlık Örgütü de, salgının ilk ortaya çıkmasının üzerinden haftalar geçmesi nedeniyle, geriye dönük olarak incelemeler yapmanın ve salgının ilk kaynağını bulmanın çok zor olduğunu kaydediyorlar.

EHEC bakterisi bundan yaklaşık 10 sene önce yine Almanya'nın kuzeyinde hastalıklara yol açmıştı. Ancak uzmanlar şu anda karşı karşıya kalınan bakterinin, EHEC'un mutasyona uğramış daha tehlikeli bir formu olduğunu kaydediyorlar. Antibiyotiklere karşı dirençli hale gelen ve kalın bağırsakta yapışan bakteri, kanlı ishal ve böbrek yetmezliğine yol açıyor, sinir sistemine zarar veriyor.

AB'den tarım üreticilerine tazminat

Öte yandan Avrupa Birliği, EHEC korkusu nedeniyle ürünleri elinde kalan ve büyük zarara uğrayan Avrupalı sebze üreticileri için 210 milyon euro tazminat ödemeyi kararlaştırdı.

EHEC nedeniyle zarar gören üreticilere, ürünlerin piyasa fiyatının yüzde 50'si kadar tazminat ödenecek. Krizden büyük zarar gören İspanyol ve Fransız üreticiler, kayıplarının tamamının karşılanmasını talep ediyordu.

EHEC korkusu nedeniyle özellikle salatalık, sebze filizleri, domates ve marul üreticileri büyük zarar görüyor. AB'den en fazla yaş sebze ithal eden ülkelerden olan Rusya, EHEC'in kaynağı saptanana kadar, bu ürünlerin ithalatına yasak getirmişti.

Alman makamları, özellikle ülkenin kuzey eyaletlerinde, sebze filizleri, salatalık, domates ve marul tüketilmemesi konusunda uyarılarını sürdürüyor.