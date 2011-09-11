Çöplükten 'tarih' çıktı

T24 - Konya’da, 200-300 yıllık olduğu tahmin edilen 15 kitap, seyyar satıcı tarafından çöplükte bulunarak Konya Bölge Yazma Eserler Kütüphanesine teslim edildi.







AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Konya’da seyyar satıcılık yaparak geçimini sağlayan 41 yaşındaki Mehmet Çelik, evine giderken merkez Meram ilçesi Pirebi Mahallesi’ndeki bir çöplükte ilkokul ders kitapları olduğunu fark etti.



Kitapları geri dönüşüm firmalarına satmak için toplamaya başlayan Çelik, kitapların arasında Osmanlıca yazılmış, yaprakları yıpranmış, çok eski kitaplar olduğunu gördü.



Çelik, bunun üzerine, değerli olabileceğini düşünerek, kitapları Konya Bölge Yazma Eserler Kütüphanesi’ne getirdi.



200-300 yıllık olduğu belirlenen, biri el yazması 15 kitap, yetkililer tarafından teslim alındı.



Mehmet Çelik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, daha önce de çöplükten ilkokul ders kitapları bulduğunu, bu kitapları toplayarak geri dönüşüm firmalarına sattığını söyledi.



Bu defa da çöplükte gördüğü kitapları satmak için toplamayı düşündüğünü ifade eden Çelik, "İlkokul kitaplarını toplarken aralarında Osmanlıca yazılmış, yıpranmış eski kitaplar olduğunu fark ettim. Bu tarihi kitapları kütüphaneye getirdim. Yetkililer bana bu davranışımdan dolayı teşekkür etti. Çöplükte bulduğum ilkokul kitaplarını da kalender olduğum için ’ek gelir olsun’ diye sattım" diye konuştu.



Konya Bölge Yazma Eserler Kütüphanesi Müdürü Bekir Şahin ise Konya’nın tarihi geçmişi, kültürel derinliği olan bir il olduğunu söyledi.



Zaman zaman tarihi kitapların bilinçli vatandaşlar tarafından bulunarak kütüphaneye getirildiğini ifade eden Şahin, şunları kaydetti: "Son olarak yine bir vatandaş, çöpten bulduğunu ifade ettiği 15 adet tarihi kitabı kütüphanemize getirdi. Bu kitaplardan 14 tanesi nadir matbu denilen değerli eser, 1 tanesi de yazma eser. Kitaplardan biri bizde olmayan bir eser, bir başkası ise örneği başka bulunmayan bir kitap. Diğerleri bizde var ama tarihi eser diyebileceğimiz nitelikteki kitaplar bunlar. Bu kitapların hepsinin ayrı değeri var. Yazma eserlerin hiçbirisi birbirine benzemez. Bunların hepsi orijinal eserler. Yazma eserin 300 yıllık olduğunu düşünüyoruz. Diğerleri ise 150-200 yıllık eserler. Bunlar bizim kültürümüzün 1. derece kaynakları. Tabii insanlarımız gün geçtikçe daha bilinçli hale geliyor ancak halen bu eserlerimizin kıymeti tam olarak anlaşılmış değil." "Bu eserler çöpe atacağımız değil evimizin en güzel köşesinde muhafaza edeceğimiz eserler" diyen Şahin, tarih, dil ve dinle ilgili tarihi kitapların bakım ve tamirleri yapıldıktan sonra okuyucuların hizmetine sunulacağını bildirdi.



Şahin, kütüphanelerine kitapların satın alma ve bağış yoluyla geldiğini belirterek, "Mehmet Çelik ile ilgili olay henüz yeni. Kitapları kütüphanemize satmak isterse oluşturulacak komisyon tarafından fiyatları belirlenerek satın alınacak. Bağış yapmak isterse de kitapları bağış olarak alacağız" dedi.





