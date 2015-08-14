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Çöplükte tanksavar füzesi kartuşu bulundu!

Kartuşların kim ya da kimler tarafından alana atıldığı belirlenemedi

14 Ağustos 2015 22:44

Adana'da çöp ve moloz dökme alanında çok sayıda kullanılmış tanksavar füzesi kartuşu bulundu.

Adana Merkez Sarıçam İlçesi'nin Yeşiltepe Mahallesi'ndeki çöp ve moloz dökme alanında atık toplamaya gelen yurttaşlar, roketara benzer askeri malzemeler görünce polisi aradı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda bomba imha uzmanı, olay yeri inceleme ile polis ekibi sevk edildi. Bölgeye jandarmadan da ekipler gönderildi.

Doğan Haber Ajansı’ndan Fatih Karaçalı’nın haberine göre, alanın çevresine güvenlik şeridi çekildikten sonra inceleme yapan ekipler, üzerinde milan yazısı bulunan çok sayıda tanksavar füzesi kartuşu buldu. Ekipler ayrıca, lav silahı kartuşu da tespit etti.

Detaylı incelemede kartuşların herhangi bir tehlikesinin bulunmadığı belirlendikten sonra üzeri çöp ve moloz atıklarıyla örtüldü.

Kartuşların kim ya da kimler tarafından alana atıldığı ise belirlenemedi.

 

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