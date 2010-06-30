Çöplükte kesik kafa bulundu

T24- Aydın’ın İncirliova ilçesindeki çöplükte, sırt çantası içinde ve çürüdüğü için cinsiyeti belirlenemeyen bir insan kafası bulundu.





Alınan bilgiye göre, belediye temizlik işçileri, çöp topladıkları sırada bir çanta içinde kesik insan kafası buldu.





İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, çürüdüğü için cinsiyeti de tespit edilemeyen kafatasını incelemeye alırken savcılık konuyla ilgili soruşturma başlattı.





Olay Yeri İnceleme ekipleri tarafından poşete konulan kesik kafa, Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

