T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Çöplükte kesik kafa bulundu

Aydınlı'nın İncirliova ilçesinde bir çöplükte, çürüdüğü için cinsiyeti belirlenemeyen bir insan kafası bulundu.

30 Haziran 2010 03:00

T24- Aydın’ın İncirliova ilçesindeki çöplükte, sırt çantası içinde ve çürüdüğü için cinsiyeti belirlenemeyen bir insan kafası bulundu.


Alınan bilgiye göre, belediye temizlik işçileri, çöp topladıkları sırada bir çanta içinde kesik insan kafası buldu.


İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, çürüdüğü için cinsiyeti de tespit edilemeyen kafatasını incelemeye alırken savcılık konuyla ilgili soruşturma başlattı.


Olay Yeri İnceleme ekipleri tarafından poşete konulan kesik kafa, Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Fatma Şahin: Dönüş şartları oluşturulursa Antep'teki Suriyelilerin %60'ı gitmekten yana;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Mehmet Ağar: Yeni kurulacak partileri mutlaka vazgeçirmek lazım, aksi takdirde...

Kanal İstanbul ÇED raporuna yorum: “Bu rapor felakettir. İki denizi...

ABD medyası: Trump hükûmeti, Kongre'ye mevcut yaptırım tasarısına karşı çıkan...

Kavala/Gezi davasında şok: Mahkeme, Ali İsmail Korkmaz cinayetinde suçlu bulunan...

Polis Akademisi mezuniyet töreni cami külliyesinde...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24