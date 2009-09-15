'Çöplüğün Generali' liste başı

Okurlardan yoğun ilgi gören Oya Baydar'ın yeni romanı 'Çöplüğün Generali', insanlığa yöneltilen şiddete son derece zarif bir duruşla karşı çıkıyor.



T24 - Oya Baydar’ın yeni romanı Çöplüğün Generali, hayalî bir ülkede geçiyor. Okurlara tanıdık gelecek bu ülkede, günün birinde, çöplüklerde, boş arazilerde gömülüp bırakılmış bombalar, mermiler bulunmaya başlar. Bu durum giderek bir yazarın dikkatini çeker ve yazar bu konunun çevresinde bir roman yazmaya koyulur.



"En çok satan kitaplar" listesinde kısa sürede üst sıraya yerleşen 'Çöplüğün Generali' okuru politika, şiddet, bilim, ordu ve sivillerin dünyası, toplumsal bellek, unutmak-hatırlamak konuları üzerinde bir kere daha düşünmeye zorluyor. Oya Baydar, insan haklarına, barışa, insanî olan her şeye yöneltilmiş evrensel şiddete son derece zarif bir yapıtla karşı çıkıyor.



Sosyalist yazar, eylem kadını



Not­re Da­me de Si­on Fransız Kız Li­se­si nin son sınıfında yazdığı 'Al­lah Ço­cuk­ları Unut­tu' adlı genç­lik ro­manı ne­de­niy­le ne­re­dey­se okul­dan atı­lan Oya Bay­dar, 1964 te İstan­bul Üni­ver­si­te­si Sos­yo­lo­ji Bölü­mü'n­ü bi­tir­di. 'Türki­ye de İş­çi Sınıfının Do­ğu­şu' ko­nu­lu dok­to­ra te­zi­nin Üni­ver­si­te Profesörler Ku­ru­lu ta­rafından iki kez red­de­dil­me­si üze­ri­ne, öğren­ci­ler olayı pro­tes­to için üniversiteyi iş­gal et­ti­ler. Bu olay ilk üni­­ver­si­te iş­ga­li ey­le­mi ol­du.



'Sosyalist olduğu için tutuklandı'



Baydar, 1971 de­ki 12 Mart as­ke­rî müda­ha­le­si sırasında, Türki­ye İşçi Par­ti­si ve Tür­ki­ye Öğretmenler Sen­di­kası üye­si ola­rak sos­ya­list kim­­­li­ği ne­de­niy­le tu­tuk­landı ve üni­ver­si­te­den ayrıldı. 1972-1974 arasında "Ye­ni Or­tam", 1976-1989 arasında Po­li­ti­ka ga­ze­te­le­rin­de köşe ya­zarlığı yaptı.



12 yıl sürgünde kaldı



Baydar, sos­ya­list ya­zar, araştırmacı ve ey­lem kadını ola­rak tanındı. 12 Eylül 1980 darbesi sırasında yurtdışına çıktı. 1992 ye ka­dar 12 yıl Fe­de­ral Al­man­ya'da sürgünde kaldı. Bu­ra­da, sosyalist sis­te­min çöküş süre­ci­ni yakından ya­şadı. 1991'de yazdığı "El­ve­da Al­yo­şa" adlı öykü ki­tabıyla Sa­it Fa­ik Hikâye Armağanı'nı, 1993 yılında da "Ke­di Mek­tup­ları" adlı ro­manıyla Yu­nus Na­di Ro­man Ödülü'nü aldı. Türki­ye'ye dönüşünde Ta­rih Vakfı ve Kültür Ba­kanlığı'nın or­tak yayını olan İstan­bul An­sik­lo­pe­di­si'nde re­daktör ve 'Tür­ki­ye Sen­di­kacılık An­sik­lo­pe­di­si'nde ge­nel yayın yönet­me­ni ola­rak çalıştı.



Yazarın "Hiç­bir ­Yere Dönüş" adlı ro­manı 1998'de, "Sıcak Külle­ri Kaldı" 2000 yılında yayımlandı. Bu ro­manıyla 2001 yılı Or­han Ke­mal Ro­man Ar­ma­ğanı'nı, "Çöplüğün Generali"nden önceki romanı "Erguvan Kapısı" ile de 2004 Cevdet Kudret Edebiyat Ödülü'nü aldı.



