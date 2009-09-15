'Çöplüğün Generali' liste başı

Okurlardan yoğun ilgi gören Oya Baydar'ın yeni romanı 'Çöplüğün Generali', insanlığa yöneltilen şiddete son derece zarif bir duruşla karşı çıkıyor.
T24 - Oya Baydar’ın yeni romanı Çöplüğün Generali, hayalî bir ülkede geçiyor. Okurlara tanıdık gelecek bu ülkede, günün birinde, çöplüklerde, boş arazilerde gömülüp bırakılmış bombalar, mermiler bulunmaya başlar. Bu durum giderek bir yazarın dikkatini çeker ve yazar bu konunun çevresinde bir roman yazmaya koyulur.
"En çok satan kitaplar" listesinde kısa sürede üst sıraya yerleşen 'Çöplüğün Generali' okuru politika, şiddet, bilim, ordu ve sivillerin dünyası, toplumsal bellek, unutmak-hatırlamak konuları üzerinde bir kere daha düşünmeye zorluyor. Oya Baydar, insan haklarına, barışa, insanî olan her şeye yöneltilmiş evrensel şiddete son derece zarif bir yapıtla karşı çıkıyor.
Sosyalist yazar, eylem kadını
Notre Dame de Sion Fransız Kız Lisesi nin son sınıfında yazdığı 'Allah Çocukları Unuttu' adlı gençlik romanı nedeniyle neredeyse okuldan atılan Oya Baydar, 1964 te İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Bölümü'nü bitirdi. 'Türkiye de İşçi Sınıfının Doğuşu' konulu doktora tezinin Üniversite Profesörler Kurulu tarafından iki kez reddedilmesi üzerine, öğrenciler olayı protesto için üniversiteyi işgal ettiler. Bu olay ilk üniversite işgali eylemi oldu.
'Sosyalist olduğu için tutuklandı'
Baydar, 1971 deki 12 Mart askerî müdahalesi sırasında, Türkiye İşçi Partisi ve Türkiye Öğretmenler Sendikası üyesi olarak sosyalist kimliği nedeniyle tutuklandı ve üniversiteden ayrıldı. 1972-1974 arasında "Yeni Ortam", 1976-1989 arasında Politika gazetelerinde köşe yazarlığı yaptı.
12 yıl sürgünde kaldı
Baydar, sosyalist yazar, araştırmacı ve eylem kadını olarak tanındı. 12 Eylül 1980 darbesi sırasında yurtdışına çıktı. 1992 ye kadar 12 yıl Federal Almanya'da sürgünde kaldı. Burada, sosyalist sistemin çöküş sürecini yakından yaşadı. 1991'de yazdığı "Elveda Alyoşa" adlı öykü kitabıyla Sait Faik Hikâye Armağanı'nı, 1993 yılında da "Kedi Mektupları" adlı romanıyla Yunus Nadi Roman Ödülü'nü aldı. Türkiye'ye dönüşünde Tarih Vakfı ve Kültür Bakanlığı'nın ortak yayını olan İstanbul Ansiklopedisi'nde redaktör ve 'Türkiye Sendikacılık Ansiklopedisi'nde genel yayın yönetmeni olarak çalıştı.
Yazarın "Hiçbir Yere Dönüş" adlı romanı 1998'de, "Sıcak Külleri Kaldı" 2000 yılında yayımlandı. Bu romanıyla 2001 yılı Orhan Kemal Roman Armağanı'nı, "Çöplüğün Generali"nden önceki romanı "Erguvan Kapısı" ile de 2004 Cevdet Kudret Edebiyat Ödülü'nü aldı.