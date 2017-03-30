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Yaşam

Çöpe atılan parayı 4 saat aradılar

Belediye Başkanı çöpte poşeti bulan görevlileri takdirname ile ödüllendirdi

30 Mart 2017 21:13

Bursa'da Ahıskalı ailenin poşet içersinde koyup yanlışlıkla çöpe attığı içersinde kira bedeli olan bin lira, Yıldırım Belediyesi Temizlik Görevlileri tarafından 4 saatlık aramada bulundu. Belediye Başkanı çöpte poşeti bulan görevlileri takdirname ile ödüllendirdi.

Merkez Yıldırım ilçesi Yeşilyayla Mahallesi Yanbol Sokak'ta oturan Ahıskalı Mehmet Makmidov ev kirası olan bin lirayı poşet içerisinde masa üzerine bıraktı. Evde temizlik yapan Makmidov'un eşi çöp sandığı içersinde para bulunan poşeti çöpe attı. Daha sonra poşeti bulamayınca gerçeği öğrenen Mehmet Makmidov, çöplerin alındığını öğrenince paniğe kapıldı.

5 tonluk çöpü teker teker aradılar

Yıldırım Belediyesini arayan Makmidov yardım istedi. Bunun üzerine temizlik işlerinde görevli olan çalışanlar önce mahalledeki çöpleri alan aracın plakasını ve sürücüsünü tesbit etti. Daha sonra çöp sahasına çekilen araçta bulunan yaklaşık 5 tonluk çöp görevli Taşkın Memo, Birol Ateş ve Mesut Uçar tarafından teker teker arandı.

Yaklaşık 4 saat süren aramanın ardından içersinde para bulunan poşete ulaşıldı. Parayı teslim alan Mehmet Makmidov makamında ziyaret ettiği Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edibali'ye teşekkür etti. Bunun üzerine Edibali çöplerden içersindeki para poşetini bulan 3 çalışanın imzası bulunan takdirname ile ödüllendirdi.

 

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