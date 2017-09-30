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Çöpe atılan bebekle ilgili gözaltı

Hilmi DUYAR/BALIKESİR, (DHA) - BALIKESİR'in Karesi İlçesi'nde, çöp konteynerinde bulunan ölü erkek bebeğin annesi olduğu iddiasıyla bir kadın gözaltına alındı

30 Eylül 2017 22:04

Hilmi DUYAR/BALIKESİR, (DHA) - BALIKESİR\'in Karesi İlçesi\'nde, çöp konteynerinde bulunan ölü erkek bebeğin annesi olduğu iddiasıyla bir kadın gözaltına alındı.
Karesi\'nin 2. Sakarya Mahallesi Gülistan Sokak\'ta, dün hurda toplayan Ali Akbalık, pazaryeri yakınlarında bir konteyneri açtığında göbek bağı kesilmemiş bir erkek bebekle karşılaştı. Ardından durum emniyete bildirildi. Çöp konteynerinde parmak izi incelemesi yapan polis, bebeği buraya atan kişiyi belirlemek için çalışma başlattı. Polis ekipleri bugün, bebeğin annesi olduğu belirtilen Ç.B.\'yi gözaltına aldı.
Ç.B. sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü.

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