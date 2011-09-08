Çöpçüydü, 11 kez vergi rekortmeni oldu

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Her yere bir eser

Bolvadin’de 1948 yılında doğan Ceylan Emet, maddi durumu yetersiz olduğu için ancak ilkokulu bitirebildi.Babası çobanlık yapan Ceylan Emet, küçük yaştan itibaren çalışmaya başladı. Emet, bazen hamallık bazen de inşaatlarda amelelik yaptı. 17 yaşına kadar en ağır işlerde çalışan Emet, Bolvadin Belediyesi’nde temizlik kadrosunda iş buldu. Emet, belediyede günlük 5 lira yevmiye ile çöpçü olarak çalışmaya başladı. 4 yıl belediyede çalışan Emet, bu sırada ehliyet aldı. Burada 4 yıl çalışan Emet, 1972’de Almanya’daki bir arkadaşıyla birlikte minibüs alarak servisçiliğe başladı. Nakliye işine de giren ve kamyon şoförlüğü yapan Emet, 1974 yılında İzmir’de Boltaş Uluslararası Nakliye Şirketi’ni kurdu. Emet, 1977- 1990 yılları arasında tam 11 kez vergi rekortmeni oldu.Hürriyet gazetesinde yer alan habere göre, son 6 yıldır Bolvadin’de gelir vergisinde 2’nci olan Ceylan Emet, kazancıyla da Bolvadin’e yatırım yapıyor. Boltaş Uluslararası Nakliye Şirketi’nin kurucu ortağı olan Ceylan Emet, aynı zamanda İzmir Oba Otel’in de sahibi. 32 bin nüfuslu Bolvadin’de ticaretin gelişmesi için yatırım yapan Emet, 2002 yılında Bolvadin Ticaret Borsası’nı kurdu. Bolvadin Et Entegre A.Ş.’yi de kuran Ceylan Emet, bölgenin kalkınması için çabaladığını söyledi. Cami, okul, öğrenci yurdu, sağlık ocağı, yol, lojman, çeşme gibi birçok hayır işi yapan Ceylan Emet, bunları ise "Doğduğum topraklara borcumu ödüyorum" sözleriyle özetledi.Amelilik yaptığı yıllarda çektirdiği fotoğrafı işyerinin duvarına asan Ceylan Emet, çok zor şartlar altında büyüdüğünü söyledi.Okula gitmek için ayakkabı dahi bulamadığı bir çocukluk geçirdiğini anlatan Emet, "Buzun üzerinde yarı çıplak okula giderdik. Babam çobanlık yapardı. Çocuk yaşta çalışmaya başladım. Çöpçülük, amelelik, gündelikçi, hammallık yaptım. Azimli bir şekilde çalışarak bir yerlere gelmeye çalıştık. Çektiğim zorluklardan dolayı kazandıklarımı insanların yararlanacağı şeylere yatırıyorum" dedi.En büyük hayalinin okumak olduğunu belirten Emet, herkes okusun diye ilçeye okul yaptırdığını söyledi. Kardeşi Ahmet Emet ve kendi adına 2 ilköğretim okulu yaptırdığını kaydeden Emet, "30 Eylül’de 18 derslikli Ayfer- Ceylan Emet Fen Lisesi’nin temelini atacağız. Valilikle protokol imzaladık ve 2 yıl içerisinde tamamlayarak eğitim öğretime kazandıracağız" diye konuştu.Eşi Ayfer Emet adına bir yatılı kuran kursu kendi adına da 1500 kişilik cami yaptıran Emet, 2005 yılında ise Kutluköy’de bir cami yaptırdığını kaydetti. Her yıl 25 üniversite öğrencisine burs verdiğini de belirten Emet, "Şartlar nedeniyle doğru dürüst okul yüzü görmedik. Eğitime bu yüzden çok önem veriyorum. Gençlerimizin okuması için eğitime yatırım yapmak en büyük hayır" dedi.