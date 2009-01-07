Çöpçülükten zirveye

Arjantin'de karnını çöplerden topladığı kartonları satarak doyuran bir genç kız, bugün moda dünyasının en gözde mankenlerinden biri oldu.



Arjantin’de 9 kardeşi ile anne-babasını doyurmak için sokaklarda çöp toplarken keşfedilen 16 yaşındaki Daniela Cott, şimdi Avrupa’nın en çok aranan mankenlerinden biri haline geldi.



Benzerine ancak bir filmde veya peri masalında rastlanacak bir olay, Arjantin’de gerçekleşti. Karnını çöplerden topladığı kartonları satarak doyuran bir genç kız, bugün moda dünyasının en gözde mankenlerinden biri oldu. 16 yaşındaki Daniela Cott’un “peri masalı”, 3 yıl önce başkent Buenos Aires’te başladı. 9 çocuklu bir ailenin 4’üncü çocuğu olan Daniela kentin zengin muhiti Palermo’da çöpleri karıştırırken, yoldan geçen mücevher tasarımcısı Marina Gonzalez’in ilgisini çekti.



Topmodel ışığı vardı



Gonzalez, kızın doğal güzelliğini farketti ve kendisine poz vermesini istedi. Çektiği fotoğrafları, ajans sahibi arkadaşına gönderdi. Daniela’nın güzelliğinden büyülenen ikili, ailesinden de izin alarak onu Elite Model Look mankenlik yarışmasına soktu. 1000 kızın arasından birinci olan Daniela’ya moda dünyasının kapısı sonuna kadar açıldı. Genç kız, şimdi Milano ve Paris’in en çok aranan mankenlerinden.



Kazandığı ilk parayla ailesini doyurdu



Modellikten kazandığı ilk parasıyla, ailesini güzel bir restorana götürerek ziyafet çektiren Daniela yarışmadan kazandığı parayla da ailesine bir ev almış. Annesi, 3 kız kardeşi ve 5 erkek kardeşi ile bu evde yaşayan genç kız şimdi daha başarılı olmak için harıl harıl İngilizce öğreniyor. Mankenlikle yakaladığı popülerliğini çöp toplayan çocukların hayatlarını değiştirmek için kullanacağını söylüyor.

