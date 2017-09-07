Çöpçatanlık uygulaması Happn, en çapkın burcu açıkladı

Gerçek hayatta yolunuzun kesiştiği kişileri bulmanızı sağlayan online tanışma uygulaması Happn, en popüler ve en girişken burçları belirledi.

NTV'de habere göre, Happn’da zaman tünelinizde karşınıza çıkan bir profili beğenirseniz bu gizli kalır, ancak o kişi de sizi beğenirse “Crush” gerçekleşir. Crush olmanın bir diğer yolu da “Charm” göndermek. Eğer gönderdiğiniz “Charm”a karşılık alırsanız, yine bir “Crush” gerçekleşir ve uygulama içi mesajlaşmaya başlayabilirsiniz.

Happn, kullanıcıların gönderdiği “Charm” rakamlarını göz önüne alarak yaptığı çalışmayla, ilişkilerde en girişken burcun Aslan, en beğenilen burcun ise İkizler olduğunu açıkladı.

Happn’da gönderilen “Charm” rakamlarını burçlara göre değerlendiren Happn ilişkilerde burçların rolünü ortaya çıkaran veriler paylaştı.

En çapkın burç aslan

Flört ederken en girişken davranan, yani en çok “Charm” gönderen burç Aslan olurken, onu sırasıyla Oğlak, Boğa, Akrep ve Kova takip ediyor. En çekingen olan, yani en az Charm gönderen burç ise İkizler…

En popüler burç ikizler

Happn uygulamasında en çok beğeni alan, yani uygulamada en çok “Charm” alan burç ise İkizler. Popülerlik sıralamasında ilk sırada yer alan İkizleri sırasıyla Aslan, Yay, Başak ve Yengeç burcu takip ediyor. Oğlak burcu ise beğeni sıralamasında en sonda yer aldı.

En konuşkan başak burcu, balıklar en sessiz

Flörtlerde en konuşkan olan burçlar ise kullanıcı başına haftalık gönderilen mesaj sayısı göz önüne alınarak belirlendi. En çok mesajlaşan burç Başak oldu.

Onu sırasıyla Aslan, Terazi, Yay ve Koç takip ediyor. En sessiz, yani en az mesajlaşan burç ise Balık oldu.

En popüler burçların tam liste şöyle:

İkizler

Aslan

Yay

Başak

Yengeç

Balık

Terazi