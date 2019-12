-''ÇÖPÇATAN SİTELERİNDEN'' DÜNYA EVİNE ANKARA (A.A) - 08.07.2010 - Sosyal ortam eksikliği, vakitsizlik ya da iş yoğunluğu gibi nedenlerle interneti tercih eden evlilik adaylarının, son zamanlarda sayıları gittikçe artan ''evlilik siteleri''ne ilgisinin yoğun olduğu bildirildi. Son yıllarda sosyal paylaşım siteleri ve televizyon kanallarındaki ''izdivaç'' programları aracılığıyla yapılan evlilikler, son bir kaç yıl içerisinde evlilik amaçlı kurulan sitelerle daha da arttı. Dünya genelinde yaklaşık her yıl 1 milyon kişinin bu amaçla kurulan siteler aracılığıyla dünya evine girdiği belirtilirken, Türkiye'de bu yolla tanışıp evlenen yüzlerce kişi sosyal hayattaki yerlerini alıyor. Uzmanların yaşanabilecek olumsuzluklar nedeniyle internet üzerinden yapılan evlilikler konusunda dikkatli olunması yönündeki uyarılarına rağmen, sitelerin üye sayısı ise her geçen gün artıyor. Yaklaşık 1 yıl önce kurulan ve kısa sürede üye sayısı 400 bini aşan ''www.evlilikmerkezi.com'' sitesinin Direktörü Ebru Selvi, Türkiye'de arkadaşlık siteleri, e-dating ve sosyal iletişim ağlarının yaklaşık 10 yıldır en yüksek trafikli siteler arasında yer aldığını ancak evlilik odaklı sitelerin ise daha yeni olduğunu söyledi. Hizmete başlamalarının üzerinden bir yıl gibi kısa bir süre geçmesine rağmen, üye sayılarının 400 bini aştığını belirten Selvi, ''Şu an yüzde 49'u kadın, yüzde 51'i erkek olmak üzere Türkiye geneli ve yüzde 11'i yurtdışında yaşayan Türkler olmak üzere 437 bin üyemiz bulunuyor'' dedi. Kuruldukları günden bu yana, yüzlerce üyelerinin aradıkları eş adaylarını bulduklarını belirterek siteden ayrıldıklarını anlatan Selvi, Türkiye'nin evlilik danışmanlığı konusundaki bilimsel uzmanlığa dayanarak kurulan ilk ve tek evlilik sitesi olma özelliğini de taşıdıklarını kaydetti. -ÜYELERİN YÜZDE 93'Ü ÇALIŞAN- Sitelerinin sadece Türkiye'den değil, yurt dışında yaşayan Türkler'de de oldukça yoğun ilgi gördüğünü belirten Selvi, şöyle konuştu: ''Üyelerimizin yüzde 93'ü çalışan ya da kendi işini yapan kesimden oluşuyor. Yüzde 7'lik bir kısım ise emekli ya da şu an çalışmayan bir kesimi oluşturuyor. Sektörel olarak da çok geniş bir yelpaze olmakla beraber, rakamsal olarak yüzde 21 ile sağlık sektörü (doktor-hekim-eczacı-sağlık personeli ve ilaç sektörü çalışanları dahil) ilk sırada yer alıyor, ardından yüzde 14 ile finans sektörü ve yüzde 11'le kamu sektörü üyelerimizi oluşturuyor. Öte yandan hem Türkiye, hem de yurt dışında özellikle yönetici ve üst düzey yönetici olarak çalışan kadın ve erkek üyelerimizin sayısı da oldukça büyük bir populasyonu oluşturuyor.''