Copa Libertadores'te şampiyon Palmeiras

Copa Libertadores finalindePalmeiras, Flemengo'yu 2-1 mağlup ederek şampiyon oldu.

Palmeiras maça hızlı başladı ve 5. dakikada Raphael Veiga'nın golüyle 1-0 öne geçti. ilk yarı bu sonuçla sona erdi. Karşılaşmanın 2. yarısında 72. dakikada Flamengo, Gabriel ile skora dengeyi getirdi. Maçın normal süresi 1-1'lik eşitlikle sona erdi ve maç uzatmalara gitti.

Uzatmalarda ise Palmeiras 95. dakikada Deyverson ile öne geçmeyi başardı. Maçın kalan bölümünde başka gol olmadı ve mücadeleyi 2-1 kazanan Palmeiras kupayı müzesine götüren taraf oldu.

Bu sonuçla birlikte Palmeiras, Libertadores Kupası'nda üst üste 2. kez şampiyon olma başarısı gösterdi.

Palmeiras'ta forma giyen Galatasaray'ın eski futbolcusu Felipe Melo, oyuna 113. dakikada dahil oldu.