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Spor

Copa America'nın son şampiyonu Şili çeyrek finalde

Şili çeyrek finalde Meksika ile karşılaşacak

15 Haziran 2016 14:12

Copa America'nın son şampiyonu Şili D Grubu'nda Panama ile oynadığı son maçı 4-2 kazanarak adını çeyrek finale yazdırdı. 

Aynı puana sahip iki ekibi karşı karşıya getiren maçta çeyrek final için rakibini mağlup etmesi gereken Panama, henüz maçın başında Miguel Camargo'nun golüyle öne geçti. Ancak Eduardo Vargas'ın iki golüyle üstünlüğü ele alan Şili, ilk yarıyı 2-1 galip kapadı.

İkinci yarının başında Alexis Sanchez'le farkı ikiye çıkaran Şili, Abdiel Arroyo'nun golüne engel olamasa da son dakikada Sanchez'in ayağından bir gol daha bularak çeyrek final biletini alan takım oldu.

Turnuvaya son şampiyon unvanıyla katılan Şili, çeyrek finalde Meksika ile karşılaşacak.

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ŞiliCopa AmerikaMeksiyaçeyrek final

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