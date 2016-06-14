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Spor

Copa America'da bugün; Meksika'nın lider tamamladığı gruptan Urugay çıkamadı

Copa America'da C grubu maçları tamamlandı

14 Haziran 2016 13:58

Copa America C grubunda Meksika, gruptaki son maçında Venezuela ile 1-1 berabere kalarak grubu lider tamamladı. Gruptan çıkma şansı bulunmayan Uruguay ise Jamaika'yı 3-0 mağlup etti.

Veneuzela, ilk yarıyı Jose Velazquez'in golüyle 1-0 önde tamamladı. Ancak 80. dakikada sahneye çıkan Jesus Corona takımına berbaerliği ve liderliği getiren golü kaydetti.

Bu sonuçla iki takım da 7'şer puanla grubu tamamladı. Meksika averajla lider oldu. Uruguay, büyük bir hayal kırıklığı yaşadığı turnuvayı Jamaika galibiyeti ile noktaladı.

 

Uruguay galibiyetle veda etti

 

Uruguay, Copa America C Grubu son maçında Jamaika'yı 3-0 mağlup etti.

İlk iki maçını kaybeden iki takımın mücadelesinde Uruguay rahat bir galibiyet aldı. 21. dakikada Abel Hernandez, takımını öne geçiren isim oldu. 66'ncı dakikada Je-Vaughn Watson toğu kendi ağlarına göndererek farkı ikiye çıkarttı. 88'inci dakikada sahneye çıkan Mathias Corujo Diaz maçın skorunu ilan eden isim oldu, 3-0.

Uruguay, bu sonuçla 3 puanla grup üçüncü olurken; Jamaika turnuvayı puan alamadan ve gol atamadan noktaladı.

 

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