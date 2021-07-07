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Spor

Copa America'da finalin adı belli oldu; Brezilya-Arjantin

07 Temmuz 2021 09:32

2021 Copa America yarı finalinde, normal süresi 1-1 biten karşılaşmada Kolombiya'yı penaltılarla 3-2 mağlup eden Arjantin, finalde Brezilya'nın rakibi oldu.

Arjantin ve Kolombiya, Copa America'nın yarı finalinde karşı karşıya geldi. Arjantin, 7. dakikada Lautaro Martinez'in golüyle 1-0 öne geçerken, 61. dakikada Luis Diaz'ın golüne engel olamadı ve karşılaşmanın normal süresi 1-1 tamamlandı.

Turnuva kuralları gereği penaltılara geçilen maçta Arjantin, rakibini 3-2'yle geçerek, finale yükselen ikinci takım oldu.

Brezilya ve Arjantin, Copa America finalinde 11 Temmuz'da karşı karşıya gelecek.

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