COP23’te Türkiye’nin 25 yıllık statü karışıklığı netliğe kavuşabilir

Hilal Sarı / İstanbul, 8 Kasım (DHA) – Türkiye’nin Paris Anlaşması kapsamında iklim finansmanına ulaşması konusunun ve 25 yıldır süren statü karışıklığının, Bonn’da Fiji Başkanlığı’nda başlayan İklim Zirvesi’nde netliğe kavuşması bekleniyor.

Paris Anlaşması’nda ülkeler gelişmiş ve gelişmekte olan kategorilerine göre ayrılmadığı için Türkiye’nin hangi grupta olduğu 25 yıldır belirsiz.

Bu nedenle müzakerelerin ilk gününde Türkiye’nin talebi üzerine, Fiji Başkanlığı, Türkiye’nin “özel koşullarının” konuşulması için Almanya Baş Müzakerecisi Jochen Flasbarth arabulucu olarak belirlendi.

İklim Haber’e göre Paris Anlaşması’nı imzalayan ama iklim finansmanı ve teknoloji transferi mekanizmalarına erişemediği için onaylamayan Türkiye’nin sorunlarını çözmek için önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Almanya Arabuluculuk Yapacak

Alınan karara göre, Almanya İklim Baş Müzakerecisi Jochen Flasbarth Türkiye ile UNFCCC’deki (Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi) statüsü ve özellikle iklim finansmanı almaya uygunluğu konusunda görüşmelerde bulunacak.

Türkiye ile Birleşmiş Milletler arasındaki iklim düğümü 25 yıldır devam ediyor. 1992 yılında Batılı müttefikleriyle birlikte hareket eden Türkiye, tüm OECD ülkeleri gibi Sözleşme’de hem Ek I hem de Ek II ülkesi olarak yer almıştı.

Türkiye’nin bu durumu, iklim değişikliğiyle mücadele yolunda önlemler alması ve gelişmekte olan ülkelere finansman sağlaması gerektiği anlamına geliyordu. 2001 Fas’ta yapılan toplantıda, Türkiye’nin kendi başvurusu üzerine geçiş ülkesi sayılarak Ek II’den çıkarılmış ve diğer Ek I ülkelerinden farklılaştırılmasını sağlayan “özel koşullar” ibaresi eklenmişti.

Netleşmeden finansmana erişim yok

Türkiye’nin mevcut iklim rejiminde, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi’ndeki yükümlülükler sebebiyle Paris Anlaşması’nın en önemli mekanizmalarından biri olan Yeşil İklim Fonu’na erişimi bulunmuyor. Ancak Türkiye gelişmekte olan bir ülke olduğu gerekçesi ile Yeşil İklim Fonu ve benzeri iklim finansmanı mekanizmalarına ulaşmak istiyor.

Global Environmental Facility’den 2010’da (Küresel Çevre Fonu -GEF) finansman alma hakkı elde eden Türkiye, Paris Anlaşması’nın (henüz etkin bir başarıya ulaşmamış) finansman mekanizması olan Green Climate Fund’dan (Yeşil İklim Fonu) finansman desteği talep ediyor. (Fotoğraflı)