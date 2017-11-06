COP23'te Paris İklim Anlaşması'nın önemi vurgulandı

Deniz Kılınç / İstanbul, 6 Kasım (DHA) - Almanya\'nın Bonn kentinde bugün başlayan BM İklim Değişikliği Konferansı\'nda (COP23) yapılan açılış konuşmalarında, Paris İklim Anlaşması ilkelerine bağlı kalınmasıgerektiği vurgulandı.

Birçok yıkım getiren kasırga, yangın, sel, kuraklık gibi olağanüstü felaketlerin ışığında düzenlenen bu yılki konferansta, COP23\'ün Başkanı olarak seçilen Fiji Başbakanı Frank Bainimarama açılış konuşmasında, \"Dünya genelinde birçok insan, karşılaştıkları olağanüstü durumlar sebebiyle zor koşullar altında aklıyor. Dünya liderleri olarak bizim görevimiz, bu felaketlere karşı elimizden gelen her şeyi yapmaktır. Bu sebeple, sorumluluklarımızdan kaçmayıp onları üstlenmemiz gerekiyor\" dedi. Bainimarama aynı zamanda, Fiji\'nin yıl boyunca hükümetlerden tüm düzeylerden temsilciler, sivil toplum kuruluşları, özel sektör ve insani yardım kuruluşlarının katılabileceği bir \"Büyük Koalisyon\" kuracağını açıkladı.

BM İklim Değişikliği Yönetici Sekreteri Patricia Espinosa, hükümetler arasında yapılacak görüşmelerin, Paris İklim Anlaşması yapısının tamamlanması, etkisinin güçlenmesi ve hedeflerine ulaşabilmesi için önemli bir adım niteliğinde olduğunu söyledi.

Espinosa konuyla ilgili açılış konuşmasında, \"Sürdürülebilir Kalkınma Gündemi\'yle, iklim değişikliği ve sürdürülebilir kalkınma hedefinde yolumuz açık\" dedi.

Paris İklim Anlaşması\'nın en önemli maddelerinden biri olan, global sıcaklığı iki derecenin altında ve bir buçuk dereceye olabildiğince yakın bir seviyede tutmanın önemini belirten ve acilen bir gelişme yaşanması gerektiğinin altını çizen Espinosa, \"2020\'ye kadar hedeflediğimiz bütün sorumluluklarımızı tamamlamalıyız. Bu sebeple sera gazı emilimini azaltma konusunda verilen sözler ve finans yardımları çok önemli\" dedi. (Fotoğraflı)