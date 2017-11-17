COP23’te Kömür Sonrası Enerji Küresel İttifakı imzalandı

İstanbul, 17 Kasım (DHA) – Bonn’da devam eden 23. İklim Değişikliği Konferansı\'nda uluslar kömür karşıtı bir hareket olan Kömür Sonrası Enerji Küresel İttifakı\'na imza attı. Sona yaklaşılan zirvede gündeme şimdiye kadar enerji dönüşümü ve kömürlü termik santraller damga vurdu.

Zirve’nin sondan önceki günündeki haber ise, Birleşik Krallık ve Kanada’dan geldi. Birleşik Krallık ve Kanada, küresel bir girişim başlattıklarını açıkladı. Meksika, Fransa, Finlandiya, Yeni Zelanda, İtalya ve Afrika ülkelerinin yanı sıra ABD’den ve Kanada’dan eyaletler ve şirketler de ittifaka dahil oldu. İttifaka üye ülkeler “Angola, Avusturya, Belçika, Kanada, Finlandiya, Fransa, İtalya, Lüksemburg, Marshall Adaları, Hollanda, Yeni Zellanda, Meksika Norveç, İsviçre, İngiltere” olarak açıklanırken Kanada’dan iki ve ABD’den bir eyalet de ittifaka katıldı.

Kömür Sonrası Enerji Küresel İttifakı (Global Alliance to Power Past Coal) adı verilen bu ittifak ile, dünyanın en büyük ekonomileri arasında yer alan ülkeler ile eyaletler ve şirketler iklim değişikliği için tüm dünyada kömürden enerji üretiminin sona ermesi için harekete geçtiklerini açıklamış oldu.

Yayınlanan bildiride “Kömür yakılmasıyla ortaya çıkan hava kirliliğinin, sağlık üzerindeki, solunum hastalıkları ve erken ölümler dahil olmak üzere, olumsuz etkileri, hem insani hem de ekonomik açıdan büyük maliyetlere yol açıyor. Son yapılan araştırmalara göre dünyada her yıl 800,000’den fazla kişi kömürden kaynaklanan hava kirliliğine bağlı olarak ölüyor” denildi.

Bu yüzden, iklim değişikliğiyle mücadele etmek ve küresel ısınmayı 2ºC derecenin oldukça altında tutma taahhütlerini yerine getirmekve 1,5ºC dereceyle sınırlandırmak için, hükümetlerin atacağı en önemli adımlardan birinin kömürden çıkış olduğu vurgulandı.

ClimateAnalytics’in 2016’da yaptığı bir çalışmaya göre Paris Anlaşması hedeflerini tutturmak için kömür kullanımının OECD ve Avrupa Birliği’nin 28 ülkesinin en geç 2030’a kadar, ve dünyanın geri kalanın da en geç 2050’ye kadar tamamıyla kömürden çıkması gerekiyor.

Yapılan ortak açıklamada “Akranlarımızı, çocuklarımız ve torunlarımız için daha iyi bir hayat inşa etme çalışmalarımıza katılmaya davet edeceğiz. Kurucu ortaklar olarak, daha güvenli bir iklim, daha sağlıklı insanlar ve daha temiz bir ekonomiye doğru bu ivmeyi devam ettirmek adına, COP’24’de kadar ortak sayımızı 50’ye çıkarmak için çalışacağız” denildi.