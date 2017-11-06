COP23-Bonn İklim Değişikliği Konferansı başladı

Deniz Kılınç / İstanbul, 6 Kasım (DHA) - İklim Değişikliği Üzerine Birleşmiş Milletler Çerçeve Sözleşmesi (UNFCCC) kapsamında 1995’den beri her yıl düzenlenen Taraflar Konferansı’nın (Conference of Parties - COP) 23.sü (COP23) bugün Almanya\'nın Bonn kentinde başladı.

Yaklaşık 200 ülkeden çeşitli temsilcilerin katıldığı ve Fiji Başbakanı Frank Bainimarama\'nın başkanlık yapacağı konferans iki hafta sürecek.

Bonn\'da düzenenlenen konferansa Almanya başbakanı Angela Merkel ve Fransa Başkanı Emmanuel Macron\'un da katılması bekleniyor.

Bu yıl 23\'üncüsü düzenlenen İklim Değişikliği Konferansı\'nın ana maddeleri, Paris iklim anlaşması kurallarının tartışılması ve küresel ısınma değerleri olacak.

Küresel düzeyde katılım ile 1992 yılında düzenlenen \"Dünya Zirvesi\"nde, iklim değişikliğinin dünya çapında bir tehdit olduğunu ve dünya çapında bir eylem gerektirdiğini benimseyen katılımcı devletler tarafından kabul edilen uluslararası çevresel anlaşma UNFCCC\'nin amacı, \"Atmosferdeki sera gazı yoğunluğunu, iklim sisteminine tehlikeli boyuttaki insani müdahaleyi engelleyecek düzeyde sabit tutmak\" olarak belirlendi.

Anlaşmanın tarafları, 1995’den bu yana her yıl, Taraflar Konferansı’nda (COP) iklim değişikliğiyle başa çıkma konusundaki ilerlemeyi değerlendirmek üzere buluşuyorlar. Toplantılar her yıl COP’lar arasında düzenleniyor ve UNFCCC her zaman Bonn’da gündemi ilerletmek üzere toplanıyor.

Paris Anlaşması’nın kabul edildiği 2015 Taraflar Konferansı (COP21), \"Karar COP\'u\" olarak, Paris Anlaşması’nın onaylanmasından hemen sonra Marakeş’te düzenlenen COP22 de \"Eylem COP\'u\" olarak anılıyor.