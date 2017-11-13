COP23: Bonn-Fiji Taahhütü imzalandı

Deniz Kılınç / İstanbul, 13 Kasım (DHA) - Almanya\'nın Bonn kentinde geçen hafta Fiji Başkanlığı\'nda başlayan BM İklim Değişikliği Konferansı\'nda (COP23) bugün, dünya genelinden yerel ve bölgesel liderler Paris İklim Anlaşması\'nı daha hızlı bir şekilde harekete geçirmek için Bonn-Fiji Taahhütünü imzaladı.

Dünya genelindeki nüfusun yarısı şu an şehirlerde yaşıyor ve 2050 yılına kadar bu rakamların, nüfusun üçte ikisini şehirlere taşınmasıyla artması bekleniyor. Yerel ve Bölgesel Liderler tarafından imzalanan Bonn-Fiji Taahhütü Paris Anlaşması\'nda yer alan ve 2030 Sürdürülebilir Gelişim Gündemi\'yle aynı hedefi taşıyan, dünya genelindeki iklim hareketi başlığı altında sürdürülebilir kent yaşamı için alınan önlemleri hızlandırıyor. Bu Taahhüt, özellikle Sürdürülebilir Gelişim\'in 11\'inci hedefi olan kentleri ve kentlerde yaşayan insanların hayatını güvenli, dirençli ve sürdürülebilir hale getirmeyle ilgileniyor.

Bonn Belediye Başkanı ve Sürdürülebilirlik için Yerel Yönetimler (Local Governments for Sustainability/ICLEI) Genel Müdür Yardımcısı Ashok Sridharan konuyla ilgili, \"Kentsel ve Bölgesel yönetimler, dirençli ve düşük karbonlu bir toplum için yoğun çalışmalar yürütüyor. Kentsel alanlar, küresel gelişim için önemli bir role sahip. Kentsel sürdürülebilirliği küresel iklimin önemli bir parçası haline getirerek ülkeler, ulusal iklim hedeflerini karşılamak için daha iyi bir pozisyonda olacak\" dedi.

Bonn-Fiji Taahhütünü harekete geçirmek için Avrupa Belediye Başkanları İklim Sözleşmesi, şu ana kadar dünya genelinde oluşturulan en kapsamlı koalisyon olan İklim ve Enerji için Küresel Belediye Başkanları Sözleşmesi\'ni oluşturdu. Koalisyona, altı kıtadan ve 121 ülkeden yaklaşık yedi bin beş yüz kent katıldı.

Enerji ve ulaşım için kullanılan fosil yakıtlar sebebiyle, dünya genelindeki sera gazı emiliminin yüzde 70\'i kentsel bölgeler sebebiyle salınıyor. İmzalanan taahhüt, iklim değişikliğini büyük oranda etkileyen fosil yakıtlar ve sera gazı emilimi gibi kentlerde oluşan problemleri alt ederek, ülkelerin ve kentlerin iklim değişikliğiyle olan mücadelelerini kolaylaştırmayı hedefliyor.