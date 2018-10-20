Çöp şişte bir rekor daha: Bir oturuşta 302 tane yedi, 10 bin lira ödül aldı

Türkiye'nin dört bir yanından çöp şiş yeme rekoru haberleri gelmeye devam ediyor. Denizli’de gerçekleşen yarışmada 48 kilo olan yarışmacı Büşra Erdoğan, 26 dakikada 302 çöp şiş yiyerek rekor kırarken; Antalya'da, bir restoranın düzenlediği 'çöp şiş yeme' rekor denemesine katılan İzzet Çayırtarla da 42 dakikada 302 adet çöp şiş yiyerek, iş yerinin rekorunu kırdı.

Antalya'da bir restoranın periyodik olarak düzenlediği yarışma öncesi restoranın sosyal medya hesabından paylaştığı videolarda, müşterilerin daha önceki çöp şiş yeme rekor denemeleri aktarılıyor.

Videolarda insanların bir oturuşta yüzlerce çöp şiş yedikleri görülürken son yapılan yarışma paylaşımında, İstanbul'dan Antalya'ya gelerek yarışmaya katılan İzzet Çayırtarla'nın, 42 dakikada tam 302 adet çöp şiş yiyerek rekora imza attığı görülüyor. Bugün kırılan rekorun sahibi İzzet Çayırtarla, şişlerin yanında 4 litre su, yarım litre şalgam suyu içerken, bir tabak da salata yedi. Çayırtarla 10 bin TL ödülün sahibi oldu.