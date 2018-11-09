Çöp şiş yedi 30 bin lira kazandı

İSTANBUL, (DHA)- İki sene önce Denizli\'de başlattığı yemek yeme yarışmalarına devam eden ve çöp şişle Guinness Rekorlar Kitabı\'na giren işletmeci Mehmet Kaya, son olarak düzenlediği yarışma ile kadın ve erkek iki rekortmeni aynı masada yarıştırdı. Erkek yarışmacı Muhammet Oğuzalp 48 dakikada 320 çöp şiş yiyerek yarışmayı kazandı ve 30 bin lira kazandı.

Geçtiğimiz ay 30 dakikada 290 çöp şiş yiyerek rekor kıran Mihriban Kasap ve erkekler kategorisinin rekortmeni inşaat isçisi Muhammed Oğuzalp bir kez daha çöp şiş yemek rekoru kırmak için yarıştı.

Önlerine getirilen 320\'şer adet çöp şiş ile üçer salata, üçer ayran ve üçer lavaşı bitirmeye çalışan 2 rekortmen kıyasıya rekabet etti. Mihriban Kasap 240 çöp şiş yedikten sonra yarışmadan çekildi. Rakibinin yarışmayı bıraktığını gören inşaat işçisi Muhammet Oğuzalp yarışmaya devam ederek 48 dakikada 320 çöp şişin tamamını yiyerek yarışmayı kazandı.

DÜĞÜN HEDİYESİ KAZANDI

Ödülsüz başlayan yarışma daha sonra işletmeci Mehmet Kaya\'nın, düğün hazırlığı içerisinde olduğunu öğrendiği inşaat işçisi Muhammet Oğuzalp\'in düğün masraflarını karşılayacağını söylemesi ile 30 bin lira değerinde ödüle dönüştü. Düğün için tüm yemekleri ve beyaz eşyaları hediye edeceğini söyleyen Mehmet Kaya, tüm yarışmayı sosyal medyadan canlı yayınladı.