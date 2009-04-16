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Yaşam

Çöp konteynerine atılan muzları yediler

Adapazarı Belediyesi'nin temizlik hizmetini ihale ettiği taşeron şirkette çalışan 4 temizlik işçisi çöp koyteynerine atılan muzları topladı.

16 Nisan 2009 03:00

Adapazarı Belediyesi'nin temizlik hizmetini ihale ettiği taşeron şirkette çalışan 4 temizlik işçisi dün akşam çöp koyteynerine karşıdaki market işletmecisinin attığı muzları topladı.

İş dönüşü konteynere poşet içinde kararmış muzların atıldığını gören işçiler, bunları aldı. İşçelirden biri poşetten çıkardığı muzu yedikten sonra arkadaşlarına ikram etti. Diğer konteynerlerde de poşet içinde atılan muzları gören işçiler bunları evlerine götürmek üzere aldı.

Bu gelişmeleri izleyen bir kişi de cep telefonuyla görüntüleyip kentteki gazete ve ajans bürolarına gönderdi.

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