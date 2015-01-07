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Yaşam

Çöp konteynerinde iki tane salatalık bulan çocuk, annesine böyle koştu

Aile, diğer konteynerlerden buldukları, çürük portakal, karnabahar lahana ve marulu çuvala doldurdu

07 Ocak 2015 11:31

Antalya’da çöp konteynerinde iki adet salatalıkla annesine koşan Suriyeli bir çocuğun yaşadığı sevinç yüzüne yansıdı.

Ülkelerindeki iç savaştan kaçarak Antalya’ya gelen Suriyeli bir anne, yaşları 4 ile 11 arasında değişen çocuklarıyla sebze ve meyve haline yiyecek aramaya geldi.

Ayaklarında terlikle, çorapları bile bulunmayan çocuklar atık sebze ve meyveleri toplamak için çöp konteynerlerine girdi. Konteynerin içinde bir süre çöpleri karıştıran çocuk, daha sonra dışarı çıkarak bulduğu salatalıkla annesine koştu.

İsmi bilinmeyen erkek çocuğunun elindeki iki adet salatalıkla annesine koşarken yaşadığı sevinç yüzüne yansıdı. 5 yaşlarındaki kız çocuğu ise girdiği konteynerde bir şey bulamadı. Aile, diğer konteynerlerden buldukları, çürük portakal, karnabahar lahana ve marulu çuvala doldurdu. Bebek arabasına konulan çuval, çocukların en büyüğü tarafından taşındı.

Kol kola halden çıkan ailede 5 yaşlarındaki erkek çocuğu yoldan karşıdan karşıya geçmek için çuvalı sırtına aldı. Çuvalı taşımakta zorluk çeken çocuk, refüjde bir süre dinlendi. Çuvalı bir kez daha sırtına alan çocuk, ailesiyle birlikte ara sokaklarda gözlerden kayboldu.

Antalya, İçişleri Bakanlığı’nın Suriyeli vatandaşlar için uygulanacak genel uygulamadan farklı olarak Suriyeli mülteci kabulü yapmıyor. Mevcut Suriyeli ailelerin ihtiyaçlarının karşılanmaya çalışıldığı Antalya’da, kentin Suriyeliler açısından bir cazibe merkezi haline gelmemesi için farklı tedbirler uygulanıyor. Antalya Valisi Muammer Türker, kentteki Suriyeliler için "Devletimizin genel politikasına aykırı bir durum söz konusu değildir" açıklaması yapmıştı.

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