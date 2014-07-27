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Yaşam

Çöp konteynerinde bebek bulundu

Adana'da çöp konteynerine atılmış yeni doğmuş bebeğe Bayram ismi verildi

27 Temmuz 2014 22:53

Adana'da çöp konteynerine atılmış yeni doğmuş bir erkek bebek bulundu. Ramazan Bayramı arifesinde bulunan bebeğe hastanede 'Bayram' ismi verildi.

Doğan Haber Ajansı'ndan Akif Özdemir ve Çağlar Öztürk'ün haberine göre, merkez Yüreğir İlçesi'nin Anadolu Mahallesi Süleyman Vahit Caddesi'ndeki vatandaşlar, saat 14.30 sıralarında bir bebeğin ağladığını duydu.

Sesin çöp konteynerinden geldiğini fark eden vatandaşlar, konteyneri kontrol ettiklerine henüz yeni doğmuş, göbek bağı dahi kesilmemiş bir erkek bebeği ile karşılaştı.

36 dereceyi bulan sıcakta güçlükle nefes alan bebek vatandaşlar tarafından konteynerden çıkarılırken sağlık ve polis ekiplerine haber verildi.

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan bebek daha sonra ambulansla Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. 

Bebeğin yapılan ilk muayenesinde hayati tehlikesinin olmadığı belirtildi. Hastane çalışanlarının yakın ilgi gösterdiği bebeğe ise hemşireler 'Bayram' ismini verdi. Öte yandan polis de bebeğin anne ve babasını tespit etmek için çevrede araştırma başlattı.

 

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